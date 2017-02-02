Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом. Главная

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Грузии при посещении ими стран «шенгенской зоны». Об этом в Twitter сообщает комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел, передает «Громадське радіо».

В сообщении говорится, что безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента. «Следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС», – отмечают в комитете Европарламента.

Уточняется, что «за» данное решение проголосовали 553 депутата, «против» – 66, воздержались – 22 евродепутата.