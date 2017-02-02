Помощь Авдеевке со всей Украины свозится в Краматорск. Здесь работает координационный центр (Фото). Новости

В Краматорск (Донецкая обл.) из всех областей Украины начали прибывать гуманитарные конвои с помощью для жителей Авдеевки. Координацию по предоставлению гуманитарной помощи осуществляет Областной координационный центр. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Волонтеры и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привозят вещи первой необходимости – еду, чай и сахар, теплые вещи, «буржуйки», генераторы.

Одними из первых помощь для пострадавших жителей Авдеевки привезли представители Черкасской области. В области был объявлен сбор продуктов и вещей. Всего удалось собрать около 10 тонн помощи, бензиновый генератор и провода для него. «Вчера удалось оперативно собрать самое необходимое, и уже в 21:00 мы отправились из Черкасс в Краматорск. Прибыли в 8:00 и сразу присоединились к разгрузке машин. Черкасская область всегда готова оказать помощь в кризисных ситуациях», – отметил начальник отдела ресурсного обеспечения управления ГСЧС Украины в Черкасской области полковник Андрей Смаглий.

После разгрузки работники ГСЧС начнут формировать грузы для отправки в Авдеевку. В первую очередь жителям города предоставят горячую пищу и детские гигиенические средства, затем – теплые вещи и прочее. Доставку грузов в город обеспечивает ДонОВГА в сотрудничестве с местными подразделениями ГСЧС.

Фото пресс-службы Донецкой областной военно-гражданской администрации