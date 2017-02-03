В Мариуполе на бесплатных курсах детей научили программировать роботов (Фото). Новости

В Мариуполе состоялись соревнования, в ходе которых запрограммированные детьми роботы боролись за лидерство. Было представлено пять запрограммированных роботов, которые должны были продемонстрировать свои возможности.

Для участия в гонках воспитанники «Робоклуба» выставили собранные своими руками модели робонаборов LEGO Education.

Куратор проекта Анастасия Пономарева рассказала, что модели собирали и программировали две группы детей, в каждой из которых по 10 человек возрастом от 6 до 10 лет, занимающихся направлением роботехника.

По ее словам, в «Робоклубе» также осуществляется обучение по направлению «программирование», где дети занимаются созданием мультфильмов.

Курс обучения по проекту длится 2 месяца, он бесплатный.

На проект были собраны средства в количестве 70 тыс. грн при посредничестве благотворителей.

Как отметила куратор, следующие 30 детей будут набираться в группы с марта месяца.

Источник: MRPL.city