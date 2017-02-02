Сделано в «ДНР»: Обзор «республиканского» рынка продуктов (Фото). Новости

Сегодня на неподконтрольной территории Донецкой области наряду с российскими и белорусскими товарами на торговых полках широко представлен и местный производитель. В супермаркетах можно встретить молочные, колбасные и хлебобулочные изделия, изготовленные в «ДНР». (Курс «Центрального республиканского банка ДНР» по состоянию на 2 февраля: 1 грн = 2,20 руб.)

Кроме того, в «ДНР» производят макароны, крупы, муку, соусы, майонезы, алкогольные напитки, замороженные полуфабрикаты и кондитерские изделия.

На неподконтрольной территории работает несколько мясокомбинатов, изготавливающих и реализующих колбасную продукцию. Среди наиболее известных с мирных времен торговых марок – «Пан фазан», ТМ «Юзовский деликатесъ» (изготавливается на мощностях компании «Щирий кум»), ТМ «Колбико», ТМ «Енакиевский мясокомбинат». Ассортимент донецких колбасных изделий достаточно широкий, поэтому российские колбасы не составляют большую конкуренцию местной продукции.

Среди местных производителей молока и кисломолочной продукции выделяются торговые марки «Маричка», ТМ «Добрыня», ТМ «Главмолоко».

В донецких супермаркетах встречается достаточно большой выбор местной молочной продукции: кефир, молоко, ряженка, сметана, сливочное масло, плавленые сырки, сыворотка, йогурты. Но и «молочная» Беларусь (особенно ТМ «Брест-Литовск») широко представлена.

Кроме того, на продовольственном рынке «ДНР» можно встретить луганскую молочную продукцию торговой марки «Телочка», ТМ «Луганское Молоко» дочернего предприятия «Луганскхладокомбинат».

В «ДНР» работает более 12 хлебозаводов. Их производственные мощности располагаются в Макеевке, Донецке, Амвросиевке, Енакиево, Горловке, Харцызске, Шахтерске, Новоазовске, Ясиноватой и пр. В сетях супермаркетов продаются наиболее популярные торговые марки хлебобулочных изделий ТМ «Урожай», ТМ «Пампухи».

Среди местных производителей макаронных изделий, круп и муки широко известны местные торговые марки «Хуторок», ТМ «Козачок», ТМ «Урожай», ТМ «Крупинка», «Безіменське борошно».

Среди производителей мукомольно-крупяной продукции также известны луганские компании ПАО «Луганскмлын» и ПАО «Луганск-Нива» с торговой маркой «Донель».

Сегодня на неподконтрольной Донецкой области работают заводы по производству соусов, майонезов, томатной пасты, горчицы. В магазинах можно приобрести продукцию известной в довоенное время торговой марки «Мак Май», ТМ «Славолия», ТМ «Весела родина».

Продолжают свою работу донецкие кондитерские фабрики и предприятия, занимающиеся выпечкой тортов. Среди наиболее известных производителей конфет дочернее предприятие «Тор» – донецкое предприятие выпускает свою продукцию на производственных площадках компании «Конти».

Также большой популярностью на местном потребительском рынке пользуются конфеты донецкой компании ООО «Лаконд». Донецкая фирма изготавливает свои кондитерские изделия на производственной базе популярной украинской фирмы «АВК».

Среди местных предприятий занимающихся производством тортов, пирожных, рулетов и хлебобулочных изделий известна компания ООО «Русский хлеб», предприятие «Раздольненский хлеб», ПРАТ «Донецкий булочно-кондитерский комбинат», предприятие «Донецкие баранки» и пр. Кроме того, на территории ОРДО работает донецкая фирма ООО ПКФ «Оникс», реализующая торты и пирожные под известной торговой маркой «Лучиано».

На донецком рынке алкогольной продукции широко известны компании ООО «Катя-плюс» и ООО «Алкоголь менеджмент групп». Менее популярна среди потребителей компания ООО «Снежнянская винодельческая компания». Местные алкогольные производители выпускают в основном дешевую водочную, коньячную продукцию, а также виноматериалы. Этикетки бутылок донецких производителей оформлены по стандартам Украины (ДСТУ), на горлышках наклеены акцизные марки непризнанной ДНР.

Также на неподконтрольной территории изготавливают минеральные воды. Производственные мощности местной компании ООО «Новоазовский завод минеральных вод» находятся в одноименном городе. В целом сетка безалкогольной продукции и напитков местных производителей практически отсутствует, поэтому основная часть товара импортируется из России, Беларуси и Украины.

В местных супермаркетах также представлен большой ассортимент замороженных полуфабрикатов местных производителей: ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов», ЧП «Водолей», пельмени и вареники «Геркулес».

Большая часть товаров местных производителей маркируется по украинским государственным стандартам, с использованием украинских сертификатов и знаков качества. Упаковки местного товара часто оформлены на украинском языке, с использованием международного штрих-кода Украины– 482. В графе адрес производителя и производственных мощностей, местные компании часто указывают Украину.

В то же время некоторые компании просто пишут город или область, в которой располагается предприятие, не указывая на этикетке товара страну. Также на полках местных супермаркетов можно встретить продукцию производителя с указанием физического адреса в Украине, но с использованием международного штрих-кода России – 460-469. В графе адрес производителя указан импортер и уполномоченное лицо местной компании на территории РФ.

Нередко на полках магазинов можно увидеть донецкие и луганские товары, маркированные надписью «сделано в «ДНР» или «ЛНР», с использованием штрих-кода страны производителя – Украина.

Кроме того, большинство донецких супермаркетов выделяют товары местных производителей специальными табличками с указанием: «Производитель ДНР» или «Сделано в республике».

Источник: Восстановление Донбасса