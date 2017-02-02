Украинцы больше доверяют «скорой», чем поликлиникам и больницам, – опрос. Главная

Две трети опрошенных украинцев знают, кто является их семейным врачом или терапевтом, одна треть – не знают. Чем старше респонденты, тем больше их осведомленность о семейном враче. Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2016 года.

Уровень доверия напрямую зависит от частоты посещений врачей респондентами и их уровня осведомленности о нем – среди тех, кто знает своего семейного врача, почти 80% ему доверяют. Женщины и лица старшего возраста больше доверяют врачу, чем мужчины и люди младшего возраста. Так, среди опрошенных:

53% доверяют своему семейному врачу;

21% не доверяют;

26% не смогли оценить свой уровень доверия к нему.

Почти половина (48%) заявляют, что семейный врач давал им советы по предупреждению заболеваний или рекомендации по здоровому образу жизни. В то же время столько же опрошенных заверили, что не получали подобных рекомендаций. Среди тех, кто получал эти советы – 82% доверяют своему семейному врачу.

Большая часть опрошенных украинцев не часто консультируется с врачом или любым медицинским специалистом по поводу состояния своего здоровья или предоставления каких-либо рекомендаций относительно состояния своего здоровья:

37% консультируются реже, чем раз в год;

25% пользуются такой услугой один раз в год;

17% консультируются с врачом, по крайней мере каждые 6 месяцев;

10% каждые 3 месяца;

5% – ежемесячно.

Состояние здоровья зависит от возраста – чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кого волнуют заболевания. Женщины чаще общаются с медиками по поводу своего здоровья или рекомендаций, чем мужчины. Также лица старшего возраста чаще посещают врачей, чем молодежь.

42% респондентов отметили, что они имеют от 1 до 3 заболеваний в данный момент;

17% отметили, что страдают от более чем 4 болезней;

30% опрошенных заявили, что не имеют никаких проблем со здоровьем в настоящее время.

Осведомленность респондентов о наличии болезней сердечно-сосудистой системы:

27% опрошенных проверяли свое сердце и сосуды в 2016 году;

16% заявили, что проходили подобные обследования в 2015 году;

20% – обследовались более чем 2 года назад;

12% – более чем 4 года назад;

18% – вообще не проверяли.

Больше всего тех, кто проверялся на предмет сердечно-сосудистых заболеваний в 2016 году среди жителей Юга (31%) и Востока (40%). Четверть опрошенных с Запада вообще никогда не проходила подобных обследований.

Две трети опрошенных не принимают лекарств или витаминов для лечения или предупреждения сердечных заболеваний, треть – принимают. 42% женщин употребляют «сердечные» лекарства, среди мужчин таких только 22%. Половина опрошенных старше 51-го года также принимают подобные препараты. Среди тех, кто часто обращается к врачам или в 2016 году проходил обследование сердечно-сосудистой системы, таких почти две трети.

Вакцинацию детей против таких болезней как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др.:

77% опрошенных поддерживают;

12% не поддерживают это мероприятие профилактики;

11% не смогли сформировать свое отношение к этому.

При этом уровень поддержки вакцинации несколько выше среди городского населения, женщин, лиц старшего возраста и тех, кто доверяет медицинским учреждениям.

Введение обязательных прививок детям против таких болезней как полиомиелит, туберкулез, корь, гепатит В, дифтерии и т.д., при условии, что эти болезни могут угрожать общественному здоровью населения:

71% опрошенных поддерживают;

13% не поддерживают;

16% не определились с отношением.

Опять же, эту инициативу несколько больше поддерживают городские жители, женщины, и те, кто доверяют медицинским учреждениям.

Уровень доверия к «скорой помощи»:

74% опрошенных доверяют;

22% – не доверяют.

Медицинским учреждениям (поликлиникам, больницам):

57% доверяют;

36% – не доверяют.

Уровень доверия к аптекам:

55% опрошенных доверяют;

38% – не доверяют.

Правительственные инициативы в сфере медицины, получившие наибольшую поддержку:

возмещение пациентам затрат на лекарства от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний (84%);

внедрение обязательно медицинского страхования (64%).

Основание госпитальных округов:

36% респондентов поддерживают;

44% не поддерживают;

20% – не смогли определиться со своими оценками.

Внедрение механизма контрактов, которое обусловит повышение зарплат врача:

44% опрошенных поддерживают;

35% не поддерживают;

21% не ответили на этот вопрос.

Заключение контрактов по гарантированной цене за лечение:

38% опрошенных поддерживают;

42% не поддерживают;

20% затруднились оценить.

Лишь 27% опрошенных считают, что введение механизма заключения контрактов между пациентом и врачом с увеличением заработной платы врача как минимум на 30% улучшит качество медицинской помощи. 36% утверждают, что это не будет иметь никакого влияния, а 16% вообще полагают, что после этого качество помощи ухудшится. 21% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 12-22 декабря 2016 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.