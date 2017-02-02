Украинцы больше доверяют «скорой», чем поликлиникам и больницам, – опрос. Главная

Две трети опрошенных украинцев знают, кто является их семейным врачом или терапевтом, одна треть – не знают. Чем старше респонденты, тем больше их осведомленность о семейном враче. Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2016 года.
Уровень доверия напрямую зависит от частоты посещений врачей респондентами и их уровня осведомленности о нем – среди тех, кто знает своего семейного врача, почти 80% ему доверяют. Женщины и лица старшего возраста больше доверяют врачу, чем мужчины и люди младшего возраста. Так, среди опрошенных:
- 53% доверяют своему семейному врачу;
- 21% не доверяют;
- 26% не смогли оценить свой уровень доверия к нему.
Почти половина (48%) заявляют, что семейный врач давал им советы по предупреждению заболеваний или рекомендации по здоровому образу жизни. В то же время столько же опрошенных заверили, что не получали подобных рекомендаций. Среди тех, кто получал эти советы – 82% доверяют своему семейному врачу.
Большая часть опрошенных украинцев не часто консультируется с врачом или любым медицинским специалистом по поводу состояния своего здоровья или предоставления каких-либо рекомендаций относительно состояния своего здоровья:
- 37% консультируются реже, чем раз в год;
- 25% пользуются такой услугой один раз в год;
- 17% консультируются с врачом, по крайней мере каждые 6 месяцев;
- 10% каждые 3 месяца;
- 5% – ежемесячно.
Состояние здоровья зависит от возраста – чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кого волнуют заболевания. Женщины чаще общаются с медиками по поводу своего здоровья или рекомендаций, чем мужчины. Также лица старшего возраста чаще посещают врачей, чем молодежь.
- 42% респондентов отметили, что они имеют от 1 до 3 заболеваний в данный момент;
- 17% отметили, что страдают от более чем 4 болезней;
- 30% опрошенных заявили, что не имеют никаких проблем со здоровьем в настоящее время.
Осведомленность респондентов о наличии болезней сердечно-сосудистой системы:
- 27% опрошенных проверяли свое сердце и сосуды в 2016 году;
- 16% заявили, что проходили подобные обследования в 2015 году;
- 20% – обследовались более чем 2 года назад;
- 12% – более чем 4 года назад;
- 18% – вообще не проверяли.
Больше всего тех, кто проверялся на предмет сердечно-сосудистых заболеваний в 2016 году среди жителей Юга (31%) и Востока (40%). Четверть опрошенных с Запада вообще никогда не проходила подобных обследований.
Две трети опрошенных не принимают лекарств или витаминов для лечения или предупреждения сердечных заболеваний, треть – принимают. 42% женщин употребляют «сердечные» лекарства, среди мужчин таких только 22%. Половина опрошенных старше 51-го года также принимают подобные препараты. Среди тех, кто часто обращается к врачам или в 2016 году проходил обследование сердечно-сосудистой системы, таких почти две трети.
Вакцинацию детей против таких болезней как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др.:
- 77% опрошенных поддерживают;
- 12% не поддерживают это мероприятие профилактики;
- 11% не смогли сформировать свое отношение к этому.
При этом уровень поддержки вакцинации несколько выше среди городского населения, женщин, лиц старшего возраста и тех, кто доверяет медицинским учреждениям.
Введение обязательных прививок детям против таких болезней как полиомиелит, туберкулез, корь, гепатит В, дифтерии и т.д., при условии, что эти болезни могут угрожать общественному здоровью населения:
- 71% опрошенных поддерживают;
- 13% не поддерживают;
- 16% не определились с отношением.
Опять же, эту инициативу несколько больше поддерживают городские жители, женщины, и те, кто доверяют медицинским учреждениям.
Уровень доверия к «скорой помощи»:
- 74% опрошенных доверяют;
- 22% – не доверяют.
Медицинским учреждениям (поликлиникам, больницам):
- 57% доверяют;
- 36% – не доверяют.
Уровень доверия к аптекам:
- 55% опрошенных доверяют;
- 38% – не доверяют.
Правительственные инициативы в сфере медицины, получившие наибольшую поддержку:
- возмещение пациентам затрат на лекарства от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний (84%);
- внедрение обязательно медицинского страхования (64%).
Основание госпитальных округов:
- 36% респондентов поддерживают;
- 44% не поддерживают;
- 20% – не смогли определиться со своими оценками.
Внедрение механизма контрактов, которое обусловит повышение зарплат врача:
- 44% опрошенных поддерживают;
- 35% не поддерживают;
- 21% не ответили на этот вопрос.
Заключение контрактов по гарантированной цене за лечение:
- 38% опрошенных поддерживают;
- 42% не поддерживают;
- 20% затруднились оценить.
Лишь 27% опрошенных считают, что введение механизма заключения контрактов между пациентом и врачом с увеличением заработной платы врача как минимум на 30% улучшит качество медицинской помощи. 36% утверждают, что это не будет иметь никакого влияния, а 16% вообще полагают, что после этого качество помощи ухудшится. 21% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Опрос проводился 12-22 декабря 2016 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.
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