45% украинцев оценивают свое здоровье как хорошее, – соцопрос. Главная

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2016 года, 45% опрошенных украинцев трудоспособного возраста (мужчины 18 –65, женщины 18 –60 лет) оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 43% – как удовлетворительное, 12% – как плохое или очень плохое.

На Западе больше всего тех, кто оценивают состояние своего здоровья как хорошее или очень хорошее, – почти половина (49%) жителей, на Востоке – меньше (37%). Среди жителей сел больше тех, кто оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, чем среди жителей города (47% и 43% соответственно). Чем моложе респонденты, чем выше уровень их образования и чем они обеспеченнее, тем лучшим они считают состояние своего здоровья. Среди мужчин больше тех, кто считает свое здоровье хорошим или очень хорошим, по сравнению с женщинами (49% и 39% соответственно).

Чуть меньше трети (29%) украинцев заявляют, что имеют хронические заболевания, в то же время 71% – говорят, что нет. Большинство (58%) из тех, кто хронически болеют, имеют одно заболевание, 29% – два, 13% – три и более. Среди горожан больше тех, которые заявляют о наличии у них хронических заболеваний, чем среди сельских жителей. Чем старше респонденты, чем хуже состояние здоровья они имеют и чем менее они обеспечены, тем больше среди них тех, кто говорит, что хронически болеет. Женщины по сравнению с мужчинами также чаще заявляют о наличии у них хронических заболеваний.

38% опрошенных заявили, что посещали врача за последний год, тогда как 62% – не посещали. Треть из тех, кто сказал, что посещал, были у врача 1 раз в год, 28% – дважды, 16% – трижды, 10% – четыре раза, 15% – пять и более раз. Пожилые люди, женщины и горожане больше посещали врачей за последний год. Также больше тех, кто посещал врача, среди респондентов, не занимающихся спортом. 11% заявили, что находились на стационарном лечении в больнице за последний год, 89% – не находились. Почти половина (44%) из тех, кто находились на стационарном лечении, провели в больнице 1 день, 24% – 2-7 дней, 32% – более 8 дней.

38% опрошенных признали, что курят, 62% – не курят. Из тех, кто не курит, 23% когда-то курили, а 77% – никогда не курили. Больше всего тех, кто признал, что курит, на Востоке (43%), меньше всего – на Западе (31%). Респонденты старшей возрастной группы (51 год и старше) курят относительно меньше, чем респонденты младших возрастных групп. Среди мужчин в три раза больше курящих, чем среди женщин. Среди наименее обеспеченной категории населения тех, кто курят, также больше.

Только 2% опрошенных заявили, что употребляют алкогольные напитки (включая слабоалкогольные напитки, такие как пиво) почти каждый день, 12% – несколько раз в неделю, 36% – несколько раз в месяц, 34% – несколько раз в год, 16% вообще не употребляют алкогольные напитки. Больше всего тех, кто признал, что употребляет алкоголь минимум несколько раз в месяц, в центральной части страны, меньше всего – на Западе. Мужчины заявляли, что употребляют алкогольные напитки, почти вдвое чаще, чем женщины. Чем лучше состояние здоровья респондентов, тем больше среди них тех, кто говорит, что употребляет алкогольные напитки. Наиболее и наименее обеспеченные респонденты употребляют алкогольные напитки чаще, чем респонденты со средним уровнем дохода.

Лишь 9% респондентов занимаются спортом почти каждый день, 15% сказали, что делают это несколько раз в неделю, 14% – несколько раз в месяц, 12% – несколько раз в год. В то же время 50% опрошенных не занимаются спортом вообще. Больше всего тех, кто сказал, что занимается спортом, среди жителей центральной части Украины, меньше всего – в восточной части. Те, кто имеют хорошее состояние здоровья, чаще и больше занимаются спортом. Младшие, более обеспеченные и респонденты с высоким уровнем образования сказали, что занимаются спортом чаще. Мужчины занимаются спортом относительно больше, чем женщины.

В течение последнего месяца 8% опрошенных чувствовали грусть и безнадежность почти каждый день, 23% имеют такие ощущения несколько раз в неделю, почти половина (44%) – несколько раз в месяц, в то же время четверть респондентов отметили, что не испытывали тоску и печаль в последнее время. В течение последнего месяца 5% чувствовали одиночество почти ежедневно, 12% – несколько раз в неделю, 28% – несколько раз в месяц, более половины (54%) не испытывали одиночество в течение последнего месяца вообще. Чем старше респонденты, чем хуже у них состояние здоровья и чем меньше уровень дохода, тем чаще они чувствовали тоску, печаль и имели плохое настроение. Такая же тенденция наблюдается и для тех, кто имеет невысокое социальное положение, менее выраженное ощущение контроля над своей жизнью и уровень удовлетворенности им. Жители Юга чаще жителей других регионов чувствовали одиночество. Чем старше респонденты, чем хуже состояние их здоровья и чем менее они обеспечены, тем чаще они чувствовали одиночество. Женщины чувствовали одиночество чаще, чем мужчины. Чем более низкое социальное положение занимают респонденты, чем менее выраженное ощущение контроля над своей жизнью и уровень удовлетворенности им, тем чаще они чувствовали одиночество в течение последнего месяца.

Аудитория: трудоспособное население Украины (мужчины – 18-65 лет, женщины – 18-60 лет). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1580 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%. Сроки проведения: 1 –10 декабря 2016 года.

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