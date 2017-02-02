Работа ПриватБанка полностью стабилизирована, — председатель правления. Главная

Работа ПриватБанка полностью стабилизирована после национализации. Об этом, как пишет «Голос столицы», сообщил председатель правления банка Александр Шлапак.

«Мы потеряли много пассивов. И вот вы видите, ситуация, которая выглядит с депозитным портфелем именно физических лиц, которую мы получили, начиная с 19 декабря, с момента входа в банк временной администрации. Где-то до 26-го продолжается падение. Потом усилиями всего коллектива банка нам удалось понемногу возобновлять позиции, который банк занимал ранее», — отметил Шлапак.

Он уточнил, что финучреждение больше внимания обращало на гривну, поскольку именно с национальной валютой банк намерен работать в дальнейшем.

«Я думаю, сегодня мы выходим в плюс по гривневым ресурсам. Что касается доллара — мы имеем отток. Он небольшой, составляет с начала года 95 млн долл. Но поскольку этот ресурс достаточно дорогой, особенно мы не держимся за доллар», — сказал Шлапак.

По его словам, что касается юридических лиц — ситуация выглядит намного лучше. «Несмотря на общие потери, а они не являются большими, юридические лица достаточно спокойно перенесли период неопределенности. На сегодняшний день мы полностью возобновили ситуацию с поточными счетами, с депозитными счетами юрлиц», — сказал он.

Шлапак добавил, что для банка является чрезвычайно важным сектор малого и среднего бизнеса. «По корпоративным клиентам, мы почти полностью возобновили ситуацию. Более того, у нас сейчас значительный рост по корпоративному сектору… это кроме наших крупных клиентов объясняется еще новыми клиентами, которые появились у нас в банке, а именно — это местные бюджеты», — сказал Шлапак.

«По пенсионным картам и по зарплатным картам предприятий, мы практически не потеряли… На данный момент мы обслуживает около 60% зарплатных карт», — добавил он.