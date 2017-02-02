Авдеевка: «Мы выжили и выживем». Другие не настолько в этом уверены... (Фото). Главная

Надежда Волкова, упав на колени среди окровавленного снега, осматривает труп своей 60-летней матери Екатерины. Ветрено. 24-летняя девушка гладит руку погибшей, ее тело дрожит, глаза красные и опухшие от слез. Она ждет, когда за телом приедут следователи.

Война вернулась в Авдеевку четыре дня назад с большой яростью. 1 февраля, около 7:30 утра, как утверждают жители города с населением в 22 тысячи, на них обрушился залп ракет. Екатерина Волкова, выйдя из дома, направлялась на рынок – и неожиданно попала под обстрел, пишет «Радио Свобода».

Почти три года от своего начала война на востоке Украины с размахом снова заявила о себе.

Авдеевка пострадала больше всего. С 28 января как днем, так и ночью, артиллерийские залпы летели в обе стороны почти непрерывно. Это промышленный город превратился в свалку битого стекла и кусков тротуара, где проезжую часть загородила бронетехника, а количество солдат превышает количество мирного населения.

Авдеевка, 1 февраля

По интенсивности и кровопролитию новое обострение перекликается с боями под Дебальцево. В результате заключили мирное соглашение – «Минск-2», который так и не принес обещанный мир.

Но в Авдеевке все еще не так плохо, считает Петр Иванович (как и многие другие жители города, он называет только имя и отчество), который проснулся среди ночи от звука ракет – они разнесли школьный двор, прилегающий к его дому. «Это еще не Дебальцево. Пока», – говорит мужчина.

Темные кратеры от разорванных артснарядов легко распознать среди снега. Опустевшее поле напоминает лунный ландшафт. По меньшей мере, 10 гражданских лиц и бойцов с обеих сторон убито за последние четыре дня. По информации украинских военных, еще 2 солдата погибли во время ночного боя и еще 2 получили ранения. Пока неизвестно, включены упомянутые ими жертвы в обновленный общий список погибших.

Со стороны НВФ* один из их командующих подтвердил гибель трех бойцов, включая своего товарища-командующего.

Жители Авдеевки обвиняют обе стороны

«Они говорят об украинских героях? Вот так героизм!», – возмущается Петр, указывая на обломки дома своего соседа. Он говорит, что не поддерживает ни одну из сторон, потому что «в обеих хватает преступников».

Почти два десятка домов остались без крыши из-за обстрелов, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время своего приезда в Авдеевку 1 февраля.

После того, как обстрелы обесточили город, Авдеевский коксохимический завод работает с 20-процентной мощностью

Почти весь город оказался без электричества и тепла, когда температура упала до 18 градусов мороза.

«Мы выжили и выживем»

Кроме мощностей, перерабатывающих уголь на кокс, Авдеевский коксохимический завод здесь роль главного работодателя, а также нагревательного блока, который обеспечивает отоплением большую часть города. Генеральный директор завода Муса Магомедов рассказывает, что сейчас 4 тыс. его сотрудников вынуждены для этого работать сверхурочно, ведь из-за обстрелов город остался без электричества и мощность объекта уменьшилась на 80%.

Если завод придется закрыть, добавляет Магомедов, люди начнут покидать город, и Авдеевка «превратится в село».

Жители Авдеевки едят и греются в центре гуманитарной помощи

В стихийно организованном центре гуманитарной помощи более 2 тыс. человек выстроились в очередь за тарелкой супа, хлебом и сухим пайком. Здесь полевой кухней руководят солдаты. В палатках, рассчитанных лишь на несколько десятков, греются люди.

Ответственный за помощь пострадавшим госслужащий Владислав Хусинский сообщил, что утром 175 человек, включая 88 детей, эвакуировали в окрестные города. С прибытием автобусов из Святогорска и Мариуполя это число увеличится.

Но не все хотят или имеют возможность оставить Авдеевку. Маша рукой на прощание соседу, пенсионерка Алла Александровна говорит, что останется здесь ухаживать за своей дочерью и внучкой. Они втроем пытаются как-то выжить на ее ежемесячную пенсию в 1300 грн.

«Мы выжили и выживем», – говорит Алла.

Другие не настолько в этом уверены.

Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебровский встретился с горожанами в центре гуманитарной помощи в Авдеевке

Павел Жебривский, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации, который много курит, уверяет толпу – преимущественно пожилых женщин в кожухах и шапках, – что власть сделает все возможное для восстановления электроснабжения и отопления в городе. Его постоянно перекрикивают:

– А как насчет обстрелов?

– Как, по-вашему, нам спать ночью?

– Мы хотим, чтобы эта война наконец закончилась. Хватит нас убивать!

На заявочном фото: Надежда Волкова склонилась над телом своей матери Екатерины, убитой во время обстрела в Авдеевке 1 февраля

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования