Мариупольский порт направил в Авдеевку 7 тонн гумпомощи (Фото). Новости

Мариупольский морской торговый порт (МТП) сегодня, 2 февраля, направил в Авдеевку гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-центр МТП.

От трудового коллектива МТП для жителей Авдеевки собрали 7 тонн груза: крупы, мука, макаронные изделия, масло, различные консервы, а также средства личной гигиены.

Доставить гуманитарный груз в небезопасную зону вызвались бойцы ВСУ.

«Чужой беды не бывает. И то, что сейчас происходит в Авдеевке – это боль каждого украинца, каждого жителя нашей страны. Мы, как социально ответственное предприятие, просто не могли остаться сегодня в стороне, и я думаю, что наша помощь жителям Авдеевки еще раз доказывает, что украинцы – едины и в горе, и в радости», – отметил директор Мариупольского МТП Александр Олейник и поблагодарил военных за инициативу по доставке гуманитарного груза.

Фото пресс-центра Мариупольского порта