В Славянске подорожает проезд в троллейбусах и маршрутках . Новости

В Славянске (Донецкая обл.) стоимость разового проезда в общественном транспорте в ближайшее время возрастет. В связи с этим 2 февраля, в Славянском городском совете прошло общественное обсуждение новых тарифов на перевозку граждан.

Поводом к обсуждению послужило письмо коммунального предприятия «Славянское троллейбусное управление» по вопросу необходимости установления тарифа за разовый проезд одного пассажира городским электрическим транспортом (троллейбус) в размере 2,50 грн.

По вопросу необходимости установления тарифов на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в размере 4,50 грн поступило обращение от ООО «Слав-Транс», физического лица – предпринимателя Яцуры С.В. и МП ООО «Фортуна»

Начальник КП «Славянское троллейбусное управление» Сергей Иванченко и директор ЧП «Славтранс» Кононенко объяснили, что мера вынужденная, поскольку затратная составляющая, заложенная в тарифе, не покрывает убытки. По этой причине перевозчикам приходится повышать стоимость проезда.

Что касается населения, пользующегося льготами на проезд, то его повышение тарифов не коснется.

Точная дата, когда вступят в силу новые тарифы, – неизвестна.

Соответствующий проект решения о повышении тарифов должен быть опубликован на сайте городского совета и находиться там двадцать дней, после чего он будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Славянского городского совета.

По материалам Деловой Славянск