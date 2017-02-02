Сравнение зарплат в «ДНР» и России: разница в 4-8 раз. Главная

Многие жители «ДНР» продолжают смотреть в сторону России в надежде на присоединение, сравнивая уровень жизни «там» и «здесь». И это сравнение, понятно, не в пользу «республики».

Несмотря на постоянные заявления властей «ДНР» об успехах в экономике «республики» уровень зарплат в Донецке и соседних городах не растет. На сегодняшний день по-прежнему средняя заработная плата на неподконтрольной территории составляет 5500 рублей (2500 грн по курсу «Центрального республиканского банка ДНР»).

Самые востребованные профессии – учителя, медики и строители. Среди свободных вакансий, поданных на сайте «Центра занятости ДНР» можно найти – «учитель среднего учебно-воспитательного заведения» (учитель биологии, учитель химии, физики) со ставкой от 4100 до 4700 рублей (1864 – 2136 грн).

При этом в базе вакансий России учителям в среднем предлагают зарплату от 20 тыс. рублей (9090 грн).

Одна из самых ответственных профессий – врач-хирург на территории «ДНР» оплачивается от 4300 до 4900 рублей (1954 – 2227 грн).

А в Красноярском крае за работу врача-хирурга предлагают 35 тыс. руб. (15909 грн), в Томской области от 18 тыс. до 35 тыс. руб. (8181 – 15909 тыс. грн).

Врач-стоматолог в «ДНР» может рассчитывать на 4500 руб. в месяц (2045 грн), когда в РФ за его работу готовы заплатить от 8700 до 18 тыс. руб. (3955 – 8182 грн).

Строительные работы на неподконтрольной территории оцениваются в 8 раз дешевле, чем на территории Российской Федерации. Об этом говорят размещенные на сайте «Центра занятости ДНР» вакансии. Так за работу каменщика в Ясиноватой (Донецкой обл.) платят от 5600 руб. (1546 грн), кровельщик получает от 5000 руб. (2273 грн), а машинист строительного крана – 4000 руб. (1818 грн).

На сегодняшний день неподконтрольные территории не уступают Российской Федерации только в ценах на продукты, что же касается экономики и зарплат, то в данном случае «ДНР» остается в проигрыше.

По материалам: Восстановление Донбасса