Глава ПриватБанка допустил необходимость очередной докапитализации финучреждения. Главная

Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допускает необходимость проведения очередной докапитализации финучреждения после аудита компанией EY его капитала в рамках закона «О гарантировании вкладов физических лиц». Об этом Шлапак сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в Киеве сегодня, 2 февраля.

«Кипрские активы (филиал PrivatBank Cyprus international banking unit) не были учтены в операции bail-in, и не были учтены, когда рассчитывалась необходимость во вливании в капитал ПриватБанка 116 млрд грн. Если будет установлено, что на кипрской филии ПриватБанка были кредиты, аналогичные тем, по которым формировались резервы, то нам что-то придется с ними делать», – сказал Шлапак.

Нерешенной, по его словам, является также ситуация с обязательствами крымского отделения ПриватБанка. «Сейчас необходимо возвращать людям средства, которые потеряны в Крыму, при том, что сам ПриватБанк потерял в Крыму активов на 13 млрд грн. Активов, за счет которых мы могли бы выполнять обязательства, у нас пока нет. Соответственно, мы думаем над тем, как решить этот вопрос», – сообщил Александр Шлапак.

Глава правления не исключает, что для решения этих вопросов придется вносить дополнительный капитал в банк. «У нас средств на это нет. Активов крымских также нет. Таким образом, указанные вопросы можно решить исключительно за счет докапитализации банка, как это сделали с Ощадбанком и Укргазбанком, где правительство докапитализировало банки на сумму потерянных в Крыму активов. Мы подготовили соответствующее письмо Минфину», – сказал он.

Шлапак предварительно оценил сумму необходимой докапитализации в 28 млрд грн, в том числе 14 млрд грн по крымским обязательствам и приблизительно столько же по кипрским.

В то же время он отметил, что точная сумма будет определена новоназначенным аудитором банка – компанией EY после аудита капитала финучреждения в рамках закона «О гарантировании вкладов физических лиц».

«Компании дано техническое задание, и она приступила к работе. Думаю, к концу марта мы получим полную картину», – сказал он.

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