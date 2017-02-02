Внимание! Получатели помощи Гумштаба из тех районов, где закрыты пункты выдачи, могут прийти в любой другой пункт. Главная

Получатели помощи Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории Донецкой области, пункты выдачи в районе проживания которых временно закрыты, могут получить помощь в любом другом пункте. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

Отмечается, что этот пункт должен быть открыт на момент назначенного получения очередного набора.

«Ринат Ахметов поставил задачу направить все имеющиеся ресурсы для спасения мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения. Понимая всю сложность ситуации, в которой оказались люди, Штаб принял решение выдавать наборы по временному месту нахождения. Таким образом, у них появилась возможность получить предназначенную им помощь вовремя. Для этого на руках должен быть талон с пункта выдачи, в котором ранее получали продукты. Для того чтобы получить свой продуктовый набор в другом пункте выдачи необходимо позвонить на горячую линию Штаба 0800 509 001, уточнить перечень работающих пунктов и выбрать удобный для вас», – сообщили в пресс-службе Штаба.