Мариуполь. Из жизни заброшенного пионерлагеря им. Павки Корчагина (Фото). Новости

Мариуполь. Из жизни заброшенного пионерлагеря им. Павки Корчагина (Фото)

02.02.17 18:58 0629.com.ua Новости 205

Мариуполь. Из жизни заброшенного пионерлагеря им. Павки Корчагина (Фото)

1 февраля вечером в Мариуполе произошел пожар. Огонь был очень сильным, казалось, что горит строение в Приморском парке. Об этом «Сайту города Мариуполя» сообщили очевидцы.

«Я проснулся, вышел на кухню, увидел зарево, которое становилось больше и больше. Вызвал пожарных, которые приехали через 13 минут. Боролись с огнем они долго. Утром вышел проверил – до тех пор что-то пепелилось», – рассказал мариуполец.

В пресс-службе Государственного пожарно-спасательного отряда №3 сообщили, что вызов к ним поступил в 22:38, а уже в 22:50 две автомобиля с цистернами прибыли на место. В 23:36 пожар удалось локализовать, а в 00:40 – полностью потушить. Пострадавших нет.

Утром 2 февраля корреспондент интернет-ресурса прибыл на место событий, где продолжали тлеть доски. Возгорание произошло в бывшем детском лагере им. Павки Корчагина, учреждение было закрыто еще до развала Советского Союза. После этого территория лагеря охранялась, а в последние 2 года там нет даже сторожа. Место облюбовали люди без определенного места жительства.

На территории лагеря сгорело большое полуразрушенное здание. От него остались только доски и кусок стены. Причина происшедшего устанавливается.

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О местных обитателях говорит многое, в том числе, старые вещи и хлам в помещениях с заколоченными окнами. На территории находятся десятки домиков, но большинство из них почти разрушены. Здесь можно найти как следы советской эпохи, так и современную бутылку от пива.

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Вход на территорию открыт – зайти может кто угодно. Передвигаться по лагерю сложно – он сильно зарос кустарниками, практически везде ветки. На территории очень тихо – ни души.

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