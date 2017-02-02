В Горловке коммунальщики готовят бомбоубежища. Новости

В Горловке (НКТ*, Донецкая обл.) работники коммунальных служб получили приказ подготовить бомбоубежища к приему жителей, а также подготовить генераторы и запасы топлива. Об этом сообщает паблик «Nova Gorlivka» в Facebook.

«Коммунальщикам города поступило распоряжение готовить бомбоубежища, генераторы, запастись топливом», – говорится в сообщении.

Также администраторы группы выложили в сеть телефонограмму, согласно которой школы Горловки могут быть переведены на очно-заочную форму обучения. Такое решение «власти» объясняют снижением температуры, неблагоприятными прогнозами погоды и нестабильной эпидемиологической ситуацией. Ни слова о близости фронта и возможной угрозе обстрелов в документе не говорится.

Тем не менее, горловчане в социальных сетях сообщают, что они постоянно ощущают близость фронта и слышат звуки боев на окраинах города.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Источник: Вчасно