Римма Филь: Подвиг маленького человека. Главная

На Донбассе снова очень тяжело. Фронтовые сводки о ранениях и разрушениях снова запестрили, как зимой 15-го по всей линии разграничения. Снова в сводках Донецк и Марьинка, Авдеевка и Макеевка. Ранены мирные, нет света, нет воды. В некоторых районах Гуманитарный штаб вынужден ситуативно закрывать пункты выдачи помощи, потому что сильно стреляют.

Вчера на брифинге мы говорили именно об этом. О том, что сейчас задача всех активов Рината Ахметова – помочь всем мирным жителям Донбасса. Мы говорили о помощи Авдеевке, о раненых в Донецке и Марьинке. О том, что из-за боевых действий снова повреждено электроснабжение Верхнеторецкой фильтровальной станции, которая питает Донецк, Макеевку. В момент брифинга энергетики ДТЭК чинили разрушенные линии электропередачи, как только возник перерыв в обстрелах. Две бригады ремонтников ДТЭК с обеих сторон линии разграничения выехали к объектам. Выехали практически на передовую, в который раз рискуя собой. К счастью, им удалось быстро найти и отремонтировать повреждения на двух высоковольтных линиях. Электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Донецк и Макеевку, было восстановлено. Вода начала заполнять пустые резервуары.

Со стороны Авдеевки все оказалось сложнее. Игорь Маслов, представитель ДТЭК, именно в момент брифинга сообщил, что достигнуто короткое перемирие. Три бригады энергетиков, которые круглосуточно дежурили в Авдеевке и ожидали «зеленого коридора», вышли на осмотр повреждений сразу вслед за саперами ВСУ. Генеральный директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов сообщил плохие новости – бригаду энергетиков ДТЭК обстреляли, несмотря на наличие патрулей ОБСЕ, несмотря на все письменные гарантии обеих сторон о том, что будет соблюдаться режим тишины. Бригады были срочно эвакуированы.

За время всего вооруженного конфликта бригады ДТЭК более 200 раз ремонтировали линии электропередач в Авдеевке. Только в Авдеевке! Представьте себе... А всего в зоне конфликта более 1600 раз линии, более 1500 раз подстанции, счет трансформаторных подстанций идет на десятки. Да их уже и не считают энергетики.

Кто знал еще три года назад, что электромонтер будет героической специальностью? Что в каждую смену мужики будут идти как в бой?

Что за время этой необъявленной войны в ДТЭКе при восстановлении электроснабжения погибло 9 человек, ранено 17. Их оружием были инструменты. Их полем боя – линии электропередач... Они без высоких слов и лишней патетики делают свое дело. Тихо так, просто. Просто совершают подвиг.

Там, на самой линии огня, часто работает бригада Александра Гречко. Так тепло и по-мужски о них говорил Муса. Он сказал, что если они работают, то обязательно все будет хорошо.

У этой династии тяжелая история. Александр Григорьевич привел в профессию двух своих сыновей – Сергея и Евгения. С июля 2014 года, когда начались бои в районе Авдеевки, отец и сыновья 4 месяца проработали бок-о-бок, когда для обеспечения бесперебойного электроснабжения Авдеевского коксохимзавода на его территории постоянно несли дежурство линейные бригады Краматорского и Павлоградского участков ДТЭК. А в марте 2015-го Евгений Гречко и еще трое его коллег погибли. Две аварийные машины вышли из двух городов навстречу друг другу и подорвались на минах. Погибли возле Светлодарска, восстанавливая линии электропередач, поврежденные в результате боевых действий. Отец тогда был тоже рядом с сыном и сам серьезно пострадал при взрыве.

Но отец и второй сын, несмотря на пережитое горе, продолжают работать. Делать свой маленький большой ежедневный подвиг. Александр Григорьевич и сегодня был с бригадой в Авдеевке.

Вот такая она, цена воды и света сейчас на Донбассе.

Римма Филь