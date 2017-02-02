Солнечный и Мирный. Жизнь в 5 км от центра Донецка (Фоторепортаж). Главная

В неподконтрольном Донецке в пяти километрах от центра города расположены два микрорайона с приятными названиями – Солнечный и Мирный. Эти жилые массивы живут более-менее спокойной жизнью. Правда, в феврале 2015 года на улицы Туполева, Кольцова и Скляренко падали снаряды, осколками были посечены дома и разбиты окна.

С тех пор прошло 2 года, но люди до сих пор слышат войну – из-за того, что микрорайоны находятся на возвышенности, тут отчетливо слышны звуки перестрелок со всех сторон города.

От центра Донецка до Мирного и Солнечного примерно 10-15 минут езды. Среди домов на основном перекрестке районов расположен рынок, недалеко от него находятся магазины и супермаркет «Обжора», который также пострадал во время обстрелов. Стекла супермаркета рассыпались от сколков и ударной волны.

Выходя из супермаркета, предстает картина «беззубых домов», которые смотрят разбитыми окнами в шахматном порядке.

Некоторые жители сами восстанавливали повреждения, не дожидаясь помощи от коммунальных служб, другие подавали документы «о разрушениях» и получили помощь в остеклении квартир. Остальные ждут третьего этапа восстановления, дата начала которого пока еще неизвестна.

На здешних улицах размещена реклама местной продукции и поздравления представителей «ДНР».

Трафик движения здесь не слишком высокий, но через эти районы выезжаешь на загруженную трассу, ведущую как на КПВВ «Марьинка», так и на Новотроицкий блокпост. Основной поток проезжающих машин как раз движется в этом направлении.

Источник: Восстановление Донбасса