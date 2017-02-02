Евросоюз предоставит Украине 27,2 млн евро на поддержку управления миграцией. Главная

Сегодня в Киеве состоялась официальная презентация проекта «Поддержка управления миграцией и убежищем в Украине», который внедряется Международной организацией по миграции (МОМ). Проект, рассчитанный на три года, имеет общий бюджет 27,2 млн евро и предусматривает создание интегрированной информационной системы управления миграционными процессами, осуществление мониторинга миграционной динамики и дальнейшую поддержку реформирования украинских органов государственной власти, ответственных за вопросы миграции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Это самый большой из всех проектов ЕС в сфере миграции, который когда-либо реализовывался в странах Восточного Партнерства. Мы предоставим 27,2 млн евро в следующие три года для внедрения проекта управления миграционными процессами и убежищем в Украине», – отметил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Очень благодарны МВД Украины за активное участие в реализации проекта и межсекторальную координацию», – отметил глава представительства Международной организации по миграции в Украине Манфред Профази. Он также отметил, что миграционный менеджмент, который вскоре будет введен в Украине, не будет уступать европейским и американским аналогам.

Проект поможет Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе быстрее и эффективнее оказывать услуги пограничного контроля гражданам Украины и иностранцам.

В рамках выполнения мероприятий проекта, в частности, украинскому пограничному ведомству будет передано серверное оборудование для обустройства пунктов пропуска. Это поможет существенно ускорить процесс осуществления паспортного контроля и сократить время пребывания граждан в пунктах пропуска. Также будут привлечены эксперты по вопросам противодействия коррупции, права, информационных технологий и менеджмента. В результате комплексного анализа рабочих процессов в сфере миграции будут подготовлены рекомендации по их реорганизации с целью повышения их эффективности, а также совершенствования институциональных структур и разработки интегрированной информационной системы управления миграционными процессами.

Как отметил директор Департамента охраны государственной границы администрации Госпогранслужбы Анатолий Махнюк, реализация проекта будет способствовать межведомственному взаимодействию и позволит приблизить национальную систему управления миграцией к лучшим европейским и международным.