С понедельника все школы Авдеевки должны работать, – Жебривский. Главная

С понедельника все школы Авдеевки должны работать. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

По данным губернатора, сейчас в школы продолжают подвозить генераторы, и завтра должна возобновить работу еще одна школа.

«В 13:00 проводил заседание штаба. В одной школе сегодня 217 детей учились, завтра поставил задачу открыть еще одну школу, туда генератор подтягиваем. При любых ситуациях, с понедельника все школы в Авдеевке должны работать», – сказал Жебривский.