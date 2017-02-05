За 5 дней по Авдеевке выпустили 345 тонн боеприпасов, – Минобороны. Новости

В течение пяти последних дней в районе Авдеевки по украинским позициям и мирным жителям было выпущено более 7,5 тыс. боеприпасов из тяжелого вооружения. Об этом 4 февраля во время брифинга сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко.

«В течение последних пяти дней российско-оккупационные войска 13 раз осуществляли штурмовые действия, направленные против подразделений Вооруженных Сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Более 7,5 тыс. боеприпасов были выпущены по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов. По позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки, было выпущено 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов», – цитирует Петренко пресс-служба Министерства обороны.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

Читайте также: