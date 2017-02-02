И сегодня не удалось дать свет в Авдеевку. Нет разрешения от СЦКК. Главная

Сегодня, 2 февраля, энергетикам также не удалось выехать на место порыва линий электропередач, чтобы подать электроэнергию в Авдеевку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«К сожалению, бригада наших электромонтажников не смогла и сегодня выйти на место порыва ЛЭП потому что российская сторона в СЦКК (Совместный центр контроля и координации, – прим.) так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Монтажники уже и не смогут попасть туда. Провел телефонный разговор с Президентом Украины и доложил ему о текущей ситуации, а также о промедлении российского агрессора с гарантиями прекращения огня в районе Авдеевки», – написал Жебривский.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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