Алексей Дорошенко: Цены в январе бьют все рекорды. Главная

Цены в январе бьют все рекорды. Кабинет министров Украины, закладывая в бюджет 2017 года инфляцию в 8%, не рассчитывал на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года. Но темпы подорожания такие, что мы можем стать свидетелями прохождения 8% отметки, значительным количеством продуктов еще в конце марта, то есть по результатам квартала.
Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали цены за январь 2017 года на основе данных Госкомстата.
За этот месяц значительно выросли цены на овощи:
- так картофель выросла на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Это связано с тем, что он является основой нашего рациона, как самый дешевый продукт в Украине;
- морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн;
- свекла на 8%, или на 0,30 грн;
- капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн;
- лук – 4%, или 0,17 грн.
Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи.
Молочная продукция весь месяц добавляла в стоимости, и на конец января это подорожание составило:
- на сыр 6% или 4,6 грн за килограмм;
- сметана 6% или 2,16 грн;
- молоко 5% или 0,71 грн;
- масло сливочное было лидером среди молочных продуктов в прошлом году, поэтому сейчас добавило лишь 3% стоимости или 3,74 грн.
Такого значительного роста цен на хлеб мы не видели много лет. За январь хлеб подорожал более чем на 4%, так хлеб ржаной и пшеничный, или черный и хлеб пшеничный, или белый, выросли на 4% или на 0,44 грн. Это было прогнозируемым после повышения минимальной заработной платы, повышение цены на муку и зерно.
Из мяса и мясных изделий подорожали говядина и колбаса вареная первого сорта. Говядина прибавила в цене 5% или 4,48 грн, а колбаса 1% или 0,8 грн.
Практически все остальное тоже не стояло на месте и добавляло в цене:
- гречка снова выросла на 3% или на 0,71 грн,
- сахар на 3% или на 0,37 грн,
- макароны на 2% или на 0,20 грн,
- мука пшеничная на 2%, или на 0,14 грн,
- рис на 2% или на 0,26 грн,.
- подсолнечное масло отставало и подорожало всего на 1% или на 0,33 грн. И причина его роста в новых отметках курса доллара, который можно считать уже постоянным.
Радоваться покупателям можно только при покупке куриных яиц, которые подешевели на 11% или на 2,31 грн, и свинины, которая снизилась на 2% или на 1,49 грн. Стоимость куриных яиц была завышена, поэтому падение цен было лишь делом времени, поэтому в феврале цена на полке еще будет снижаться, а на стоимость свинины влияет распространения африканской чумы в частных хозяйствах, что не дает возможности экспортировать продукцию.
А теперь сравните прогнозируемый правительством показатель инфляции и рост цен только в первом месяце, чтобы стало ясно, что мы будем иметь на конец года.
Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины, Facebook
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