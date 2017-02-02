Алексей Дорошенко: Цены в январе бьют все рекорды. Главная

Цены в январе бьют все рекорды. Кабинет министров Украины, закладывая в бюджет 2017 года инфляцию в 8%, не рассчитывал на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года. Но темпы подорожания такие, что мы можем стать свидетелями прохождения 8% отметки, значительным количеством продуктов еще в конце марта, то есть по результатам квартала.

Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали цены за январь 2017 года на основе данных Госкомстата.

За этот месяц значительно выросли цены на овощи:

так картофель выросла на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Это связано с тем, что он является основой нашего рациона, как самый дешевый продукт в Украине;

морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн;

свекла на 8%, или на 0,30 грн;

капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн;

лук – 4%, или 0,17 грн.

Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи.

Молочная продукция весь месяц добавляла в стоимости, и на конец января это подорожание составило:

на сыр 6% или 4,6 грн за килограмм;

сметана 6% или 2,16 грн;

молоко 5% или 0,71 грн;

масло сливочное было лидером среди молочных продуктов в прошлом году, поэтому сейчас добавило лишь 3% стоимости или 3,74 грн.

Такого значительного роста цен на хлеб мы не видели много лет. За январь хлеб подорожал более чем на 4%, так хлеб ржаной и пшеничный, или черный и хлеб пшеничный, или белый, выросли на 4% или на 0,44 грн. Это было прогнозируемым после повышения минимальной заработной платы, повышение цены на муку и зерно.

Из мяса и мясных изделий подорожали говядина и колбаса вареная первого сорта. Говядина прибавила в цене 5% или 4,48 грн, а колбаса 1% или 0,8 грн.

Практически все остальное тоже не стояло на месте и добавляло в цене:

гречка снова выросла на 3% или на 0,71 грн,

сахар на 3% или на 0,37 грн,

макароны на 2% или на 0,20 грн,

мука пшеничная на 2%, или на 0,14 грн,

рис на 2% или на 0,26 грн,.

подсолнечное масло отставало и подорожало всего на 1% или на 0,33 грн. И причина его роста в новых отметках курса доллара, который можно считать уже постоянным.

Радоваться покупателям можно только при покупке куриных яиц, которые подешевели на 11% или на 2,31 грн, и свинины, которая снизилась на 2% или на 1,49 грн. Стоимость куриных яиц была завышена, поэтому падение цен было лишь делом времени, поэтому в феврале цена на полке еще будет снижаться, а на стоимость свинины влияет распространения африканской чумы в частных хозяйствах, что не дает возможности экспортировать продукцию.

А теперь сравните прогнозируемый правительством показатель инфляции и рост цен только в первом месяце, чтобы стало ясно, что мы будем иметь на конец года.

Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины, Facebook