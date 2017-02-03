Минэнергоугля уменьшило долги по зарплате перед угольщиками на 111, 6 млн грн. Главная

На государственных предприятиях Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, находящихся на подконтрольной украинской власти территории, по состоянию на 1 января 2017 года общая задолженность по выплате заработной платы составила 55 млн 600 тыс. грн и уменьшилась с начала 2016 года на 111 млн 600 тыс. грн или на 66,7%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 31 января текущего года.

Отмечается, что задолженность перед работниками угольной отрасли уменьшилась на 111 млн 656,5 тыс. или 75,5% по сравнению с январем 2016 года, когда она составляла 147 млн 748,8 тыс. грн.

В ведомстве сообщили, что за 12 месяцев 2016 размер среднемесячной заработной платы штатного работника угольной отрасли на предприятиях, принадлежащих к сфере управления Минэнергоугля Украины, составил 6576 грн.

В тоже время среднемесячная зарплата на других предприятиях, принадлежащих к сфере управления Минэнергоугля составила: