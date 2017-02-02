В Мариуполе ОПГ штамповала паспорта для неподконтрольного Донбасса (Фото). Новости

Приморский суд Мариуполя рассмотрит обвинительный акт по уголовному производству против членов организованной группы, которая обвиняется в подделке паспортов граждан Украины. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что трое лиц (двое из которых были работниками миграционной службы Украины) в декабре 2015 года объединились в организованную группу для совершения преступлений. Они искали жителей временно неподконтрольных территорий, которым нужно было менять фото в паспорте. За определенную сумму правонарушители вклеивали фотографии, делали подделанные записи и в дальнейшем перевозили документы через линию разграничения.

Сотрудниками Донецкой областной прокуратуры все лица установлены. В ходе обысков у членов группы обнаружили и изъяли принтер для печати записей в паспорта, поддельные штампы и печати государственных органов. А также 56 подделанных документов, в том числе, один паспорт лица, являющегося членом незаконного вооруженного формирования. По месту жительства фигурантов дела обнаружили 700 фотографий граждан Украины.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов). Им грозит лишение свободы сроком до 5 лет. В настоящий момент обвинительный акт передан в Приморский суд Мариуполя для рассмотрения.

Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области

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