Глава ММК им. Ильича уличил «Укрзализныцю» в скрытом повышении тарифов. Новости

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, входящий в группу «Метинвест», понесет дополнительные издержки от повышения ж/д тарифов в размере 700 млн грн, а 10% из его портфеля заказов окажутся нерентабельными, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Зинченко.

«В случае очередного повышения тарифов у нас автоматически из портфеля заказов на 2017 год 10% заказов становятся нерентабельными. Почему? Потому что себестоимость чугуна автоматически поднимается на 3 долл/т, себестоимость металлопродукции – на 5 долл/т. А конкуренция на рынке идет за 1-2 долл.», – сказал он, выступая во время общественных слушаний по вопросу повышения ж/д тарифов на 25% в Госрегуляторслужбе в четверг.

По его словам, в результате потери 10% заказов на ММКИ «Укрзализныця» автоматически потеряет 1,4 млн грузов, которые она должна будет перевезти на комбинат. «Соответственно, наши «минус 10%» автоматически приведут к тому, что вы тоже потеряете грузоперевозки. Для вас это 20 млн долл. только с одного мариупольского комбината. А для государства – это минус 147 млн долл. выручки, с которых могли бы уплачиваться налоги», – отметил он.

Юрий Зинченко также сообщил, что ММК им. Ильича дополнительно понесет издержки в размере 700 млн грн от повышения тарифов на 25%. При этом глава меткомбината заметил, что в проекте приказа Мининфраструктуры есть скрытое повышение еще на 15% (в целом до 40%) в качестве компенсации за пробег порожних вагонов.

Он также раскритиковал политику непрозрачности решений УЗ как монополиста, который до сих пор не обнародовал проект своего финплана на 2017 год. «Пусть "Укрзализныця" покажет, куда идут инвестиции, откуда будут браться полувагоны, которых сегодня нет, а нам их в прошлом году обещали», – отметил глава предприятия.

По его данным, в 2016 году обеспечение полувагонами ММК им. Ильича находилось на уровне 16-17% от потребностей.

«Предлагаю не наложить мораторий, а отозвать проект приказа о повышении тарифов, пока не будет эффективной траты средств в закупках вагонов, дизтоплива, запчастей к локомотивам. Мы весь 2016 год помогали УЗ всем этим, чтобы тащить вагоны на комбинат», – констатировал Зинченко.

Источник: MRPL.CITY