Что происходит в Авдеевке. Версия Путина. Главная

Президент России Владимир Путин заявляет, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе заключается в том, что Украина пытается представить себя «жертвой агрессии» в глазах международного сообщества, передает «Радио Свобода».

«Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше выбивать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из США и из международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии», – заявил Путин на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом президент РФ подчеркнул, что обострение ситуации на Донбассе спровоцировали с украинской стороны.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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