Дело Штепы будут рассматривать в новом суде. Защита настаивает на Славянске. Новости

В Харькове рассмотрение уголовного дела экс-мэра Славянска Нели Штепы теперь будет слушать Коминтерновский районный суд города. Об этом сообщил адвокат обвиняемой Дмитрий Марченко, передает «Depo.Харьков».

По словам Марченко, 1 февраля Апелляционный суд Харьковской области определил суд, где будет рассматриваться дело – Коминтерновский райсуд Харькова.

Адвокат подчеркнул, что защита Штепы настаивала на том, чтобы дело рассматривалось по принципу территориальной подсудности, то есть в Славянском городском районном суде Донецкой области или в ближайшем к нему суде.

Марченко подчеркнул, что о заседании, которое состоялось 1 февраля, его не предупреждали. По его словам, в настоящее время также неизвестно, когда должно состояться первое заседание в Коминтерновском райсуде.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т.к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально дело Штепы слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из-за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР».

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