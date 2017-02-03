Чтобы арендовать квартиру в Донецкой области, нужно получать хорошую зарплату . Главная

Сегодня, когда снимать квартиры приходится тысячам семей, цены на аренду жилья подскочили более чем в два раза по сравнению с 2014 годом. Причем во всех городах северного региона Донбасса стоимость аренды приблизительно на одном уровне. Очень много квартир сдается посуточно.

Отличные условия проживания стоят 300-350 грн в сутки. Хотя скромную комнатку, где имеются лишь диван и тумбочка, можно найти и за 100 грн за 24 часа.

Что же касается долгосрочной аренды, то нужно получать очень хорошую зарплату, чтобы снимать квартиру на длительный срок. В Константиновке (Донецкая обл.), например, где средняя зарплата не достигает и 4 тыс. грн, за обычную 3-комнатную квартиру просят 3 тыс. грн в месяц плюс коммунальные услуги. Даже с учетом наличия индивидуального отопления в квартире в среднем выходит в пределах 1 тыс. грн (это если умеренно топить), еще 200 грн надо отдать за свет и 100 грн за воду.

Даже за «убитую» однушку ее хозяин просит 1000 грн, помимо оплаты коммунальных услуг (в пределах полутора тысяч). Не отличаются цены на съем жилья и в Дружковке. Однокомнатная вместе с коммунальными платежами в среднем, 2,5 тыс. грн, двушка – 3,5 тыс. грн, трехкомнатная – еще дороже.

В Краматорске, Славянске, Бахмуте, Мирнограде и Покровске цены держатся на том же уровне. Разница в пределах 500-1000 грн в зависимости от того, в каком состоянии сдаваемое внаем жилье.

Журналист обзвонил почти 50 человек, сдающих квартиры. Из них только двое согласны были впустить жильцов без дополнительной оплаты. Одна из них имеет однокомнатную в Дружковке. Очень приветливый человек, настроенный доброжелательно к предполагаемым жильцам. Женщина рассказала, что квартира без евроремонта, но жить там можно вполне. К тому же оплата зимой всех коммунальных тарифов обходится, в среднем, 1,7 тыс. грн в месяц. Летом – 300 грн, так как нет отопления. Так что хозяйка хочет, чтобы не в отопительный сезон 400-500 грн ей доплачивали.

На таких же условиях можно снять квартиру даже в курортном Славянске. Двухкомнатную, правда, без всей необходимой мебели, можно найти (по объявлению в интернете) тоже за коммунальные услуги, оплата которых в среднем обойдется в 2 тыс. грн.

Чаще всего сегодня снимают жилье переселенцы, которым государство в какой-то мере компенсирует затраты, выплачивая пособие на оплату коммунальных услуг. Работающим платят по 400 грн, неработающим – 800 грн. Конечно, за такую сумму квартиру не снимешь. Хотя и тут есть выход – оформить договор аренды, а, имея его, обратиться за назначением субсидии.

Субсидию, по словам начальника отдела приема граждан Константиновского УСЗН Татьяны Мирошниченко, в таком случае назначают на основании акта-обследования жилья через комиссию. Арендодатели соглашаются на ее оформление, обговорив определенную сумму в договоре.

Как сообщили константиновские фискалы, каждые три месяца арендодатель должен платить налоги (18% подоходный налог плюс 1,5% военного сбора) от полученной суммы, а в начале года внести данные за прошлый год в декларацию, приложив к ней копию договора аренды. Не все арендодатели соглашаются на это. Однако некоторые переселенцы находят. Более 100 переселенцев оформили субсидии на арендованные квартиры в Константиновке. Немало таких и в Дружковке, Краматорске, Бахмуте, Покровске и других городах области.

Источник: Знамя индустрии

Читайте также: