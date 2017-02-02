Несмотря на поразительную устойчивость жителей Донбасса, этот конфликт разрушает их жизнь, – Красный Крест. Главная

Десятки тысяч людей, живущих на линии соприкосновения на востоке Украины, с 29 января находятся в эпицентре боевых действий. Международный комитет Красного Креста (МККК) серьезно обеспокоен тем, что боевые действия сказываются на гражданском населении, оказавшемся отрезанным от таких базовых вещей как электро-, водо- и теплоснабжение, да еще и в условиях сильных морозов, передает «Сегодня.ua».

«Мы очень обеспокоены тем, как эскалация боевых действий повлияла на гражданское население. Многие жизненно важные коммуникации, такие как электросети и водопроводы, были повреждены, что может привести к серьезным гуманитарным последствиям для тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения», – сказал Алан Эшлиманн, глава делегации МККК в Украине.

Боевые столкновения особенно опасны в районе города Авдеевки, однако и другие территории также пострадали, есть сообщения о жертвах и разрушениях во многих районах Донецкой и Луганской областей.

МККК работает по обе стороны от линии соприкосновения и поддерживает усилия местных властей по оказанию помощи и удовлетворению наиболее насущных потребностей людей.

«Для нас приоритетно восстановление электроснабжения и ремонт поврежденного водопровода. Наряду с многочисленными другими организациями, МККК просит максимально соблюдать режим прекращения огня, чтобы позволить ремонтным бригадам исправить поврежденные линии электропередач. В данный момент мы работаем над доставкой топлива для генераторов», – пояснил Эшлиманн.

Он рассказал о последних действиях МККК по стабилизации гуманитарной ситуации:

сотрудники МККК 31 января и 1 февраля позавчера находились в Авдеевке, доставив туда одеяла, матрасы, свечи, фонари, а также целофан и брезент;

по другую сторону линии фронта 18 тысяч литров питьевой воды и одеяла в настоящее время раздают новым переселенцам, а также проживающим в оставшихся без водоснабжения районах Донецка;

семьям с детьми, проживающим в отключенных от отопления многоэтажных домах Донецка, были переданы электрические обогреватели;

МККК доставил материалы для срочного ремонта, в частности, рулоны пластиковой пленки, деревянные балки и гвозди, которые будут использованы для ремонта пострадавших домов города Донецка;

бригады МККК привезли медицинские материалы для лечения раненых в Покровске, Константиновке, Донецке и Макеевке, дополнив помощь, оказанную лечебным учреждениям в конце декабря. МККК очень обеспокоен тем фактом, что под обстрел попал автомобиль «скорой помощи», а некоторые обломки снарядов приземлились в больничном дворе.

В МККК напоминают, что международное гуманитарное право гласит, что объекты, имеющие важное значение для выживания гражданского населения, такие как водопроводы и электросети, должны быть под защитой. Взрывное оружие широкого радиуса действия не должно использоваться в густонаселенной местности.

«Мы призываем всех, кого это касается, уважать эти правила, а также помнить о том, что гражданское население, а также медицинские работники и оборудование, находятся под защитой и не должны подвергаться риску во время боевых действий. Конфликт на Донбассе гораздо важнее политических раскладов и статистических выкладок. Он сказывается на жителях густонаселенных районов. У конфликта человеческое лицо, и, несмотря на поразительную устойчивость местных жителей, этот конфликт разрушает их жизнь», – добавил Эшлиманн.

МККК надеется, что в ближайшие дни миссии удасться сделать больше, скоординировав усилия с соответствующими органами власти и гуманитарными организациями. МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника для защиты гражданского населения и инфраструктуры, необходимой для их выживания.

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