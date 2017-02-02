Штаб Ахметова: за 3 дня жителям Донетчины доставлено 540 тонн гуманитарного груза. Главная

По поручению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб, ДТЭК и Метинвест объединили свои ресурсы для спасения мирных жителей в зоне боевых действий. Гумштаб и активы Группы СКМ совместно отслеживают гуманитарную ситуацию и продолжают оказывать оперативную помощь. На сейчас доставлено не менее 540 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообзает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Штаб продолжает доставлять гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. «Были отправлены две колонны с гуманитарной помощью – 320 тонн в Донецк для жителей неподконтрольной территории и 160 тонн в Мариуполь для жителей "серой зоны". Для жителей Авдеевки Штабом доставлено 10 тонн продуктов, из которых готовятся горячие обеды для всех нуждающихся. Для тех авдеевцев, которые были эвакуированы в Святогорск, Гуманитарный штаб также доставил продуктовые наборы», – говорится в сообщении.

В режиме чрезвычайной ситуации продолжают работать пункты выдачи Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории Донецкой области. По состоянию на 2 февраля, пункты выдачи закрыты только в трех наиболее обстреливаемых районах. Но для жителей этих районов Гуманитарный штаб предусмотрел возможность получения помощи в любом другом работающем пункте выдачи. Для того чтобы получить свой продуктовый набор, необходимо позвонить на «горячую линию» Гуманитарного штаба 0800 509 001, уточнить перечень работающих пунктов и выбрать наиболее удобный.

«В помощь Авдеевке включились все предприятия Группы Метинвест. Азовсталь передала АКХЗ два дизельных генератора. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича доставил 24 тонны продуктов, 20 тонн дизельного и твердого топлива, 12 печей, 100 огнетушителей, 4 палатки, а также раскладушки и теплые вещи. Компания "Промсервис" Группы Метинвест также передала 2 дизельных генератора и расходные материалы к нему, а также 900 литров воды, продукты и свечи. Северный горно-обогатительный комбинат доставил 2500 кв. м. кровельных материалов (пленка и рубероид) и 5000 литров воды», – отмечают в пресс-службе Гумштаба.

Помимо предоставления гуманитарной помощи не прекращаются попытки восстановить подачу воды и электроэнергии пострадавшим от боевых действий населенным пунктам. За минувшие сутки энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Донецк и Макеевку. Во время непродолжительного «режима тишины» оперативно-восстановительная бригада смогла быстро найти и отремонтировать повреждения на двух высоковольтных линиях ‒ Рутченковской и Ясиноватской.

По-прежнему нет возможности восстановить линию электропередач, обеспечивающую электроэнергией Авдеевку. Бригаду энергетиков ДТЭК, которая выехала сегодня утром, 2 февраля, на ремонт, снова обстреляли, несмотря на обещанный «режим тишины» и сопровождение патруля ОБСЕ. Энергетики ДТЭК будут продолжать попытки вернуть Авдеевке свет.

«Штаб Рината Ахметова продолжат отслеживать информацию о раненых мирных жителях. По последним данным, с 29 января по 2 февраля были ранены не менее 20 человек. Гуманитарный штаб готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться на горячую линию Гуманитарного штаба», – резюмировали а пресс-службе.

Узнать наиболее актуальную информацию о гуманитарной ситуации в зоне боевых действий можно на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова.