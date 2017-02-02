В Донецке прогремел сильнейший взрыв. Главная

В Донецке сегодня, 2 февраля, около 21:15 прогремел мощный взрыв, который был слышен во всех районах города, передает «Сегодня.ua».

«Сначала была яркая оранжевая вспышка за окном, затем через несколько секунд мощнейший взрыв. Трухануло так, что на балконе аж дверь сама открылась. Я до сих пор не могу в себя прийти, сердце колотиться сильно. Я такого очень давно не помню, наверное, что-то похожее было только летом-осенью 2014-го. И вот сейчас снова. Хоть из города снова убегай», – говорит дончанка Лариса.

Как сообщают местные жители, взрывная волну люди ощутили во всех районах города. «Взрыв был такой силы, что мне показалось, будто взорвался газ. Дом покачнулся, мы выскочили в прихожую, подальше от окон. Спать боимся, одеты, собрали документы и сумки на всякий случай», – говорит жительница Ворошиловского района Татьяна.

«У меня в спальне в межкомнатной двери даже стекло вылетело», – добавляет в соцсетях еще один житель Донецка.

Также, как сообщают жители Макеевки, мощная ударная волна была ощутима и в их городе. «Скорее всего, где-то между Донецком и нашей Макеевкой что-то взорвалось», – предполагает местный житель.