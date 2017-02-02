В Донецке в результате обстрела загорелся железнодорожный рынок (Фото). Главная

Сегодня, 2 февраля, вечером в результате обстрела загорелся железнодорожный рынок, расположенный в Киевском районе Донецка. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

«К ДФ дым продолжает валить от строительного жд рынка...сирены толи скорых, толи пожарных...», «Прилет на строительный рынок, напротив магазина Красотка. В магазине вылетели окна. Прилеты в жд-рынок ...три...и на ул. Артема...напротив 3-го восточного...дым и зарево», «Привокзальный 3 + в недострой вдоль ул. Артема и видно дым со стороны новостроя возле магазина Привоз».

Перед этим дончане сообщали о залпах «Града»: «На привокзальном отминусовали сейчас, шо п***ец. Мама из кровати от вибрации выпадала».

Также о страшном взрывах сообщают жители Калининского и Ленинского районов Донецка и Макеевки.

«Ох нифига себе. Вспышка, в стороне Макеевки, открылась дверь балкона и зашатался дом. Реально зашатался 21-04к #Донецк, Калининский»

«Макеевка 21:05 чем то в***али в район объездной-Григорьевки и вроде как куда-то таки попали, ибо полыхнуло».

«Очень сильно "утюжат" Привокзальный.. А сейчас так тряхнуло на набережной, что думала дом сложится, как карточный...»

Источник: Сайт города Донецка

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