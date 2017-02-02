За последний час в Авдеевке погибли два мирных жителя. Главная

Сегодня, 2 февраля, в ходе обстрела Авдеевки от полученных ранений скончалась женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла», – написал Жебривский.

«Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час», – дополнил он.

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.

Как сообщил Жебривский, первый мирный житель погиб при обстреле пункта гуманитарной помощи в ОШ №2.

Губернатор уточнил, что зафиксировано прямое попадание снаряда в дом на ул. Молодежной, 19. Перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь обошлось без человеческих жертв. Еще один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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