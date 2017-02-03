Авдеевка по состоянию на 3 февраля: погибло 3 человека, ранено 9 жителей, разрушены 89 домов (Фото). Главная

В Авдеевке по состоянию на вечер 2 февраля увеличилось количество пострадавших мирных жителей во время обстрелов, а также возросло количество разрушений. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что с 29 января по 2 февраля было совершено 45 обстрелов Авдеевки и его окрестностей из РЗСО «Град», САУ калибром 122 и 152 мм, танка, минометов.

«Поступили сообщения о том, что погибли 2 человека, ранено 11 мирных жителей, из них: 7 мужчин, 4 женщины», – указано в оперативной сводке по итогам 2 февраля. При этом по состоянию на 1 февраля полиция уже заявляла об одном погибшем, позже в пресс-службе уточнили, что только за 2 февраля было убито двое мирных жителей. Таким образом, количество жертв увеличилось до трех гражданских лиц.

Повреждено 89 домов, в том числе: 81 частный дом, 5 многоэтажек, 3 нежилых здания (гараж, автомагазин, летняя кухня).

Сообщается, что окончательная информация будет опубликована после тщательного документирования всех фактов терактов.

Напомним, вечером 2 февраля председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в ходе обстрела Авдеевки от полученных ранений скончалась женщина. «Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час», – дополнил он.

По его словам, первый человек погиб при обстреле пункта гуманитарной помощи в ОШ №2. Им оказался водитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Горбень.

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.

Фото пресс-службы Национальной полиции Донецкой области