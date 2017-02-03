При обстреле Авдеевки погиб водитель ГСЧС, подполковник ГСЧС – в реанимации . Главная

2 февраля в Авдеевке при обстреле погиб водитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Горбень погиб при обстреле боевиками Авдеевки. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает телеканал «112.Украина».

«Можем подтвердить, к сожалению, гибель нашего коллеги, водителя ГСЧС. По моей информации, подтверждена гибель одной женщины, местной жительницы», – сообщил Шкиряк.

Шкиряк дополнил, что также тяжело ранен подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин, сейчас он находится в реанимации.

По предварительной информации, в результате обстрела ранен иностранный журналист. На данный момент информация проверяется, отметил советник главы МВД.

Как ранее сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, поздно вечером 2 февраля в Авдеевке при обстреле пункта гуманитарной помощи снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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