На Луганщине поставщик-монополист электроэнергии шантажирует власть отключениями, – ЛугОВГА. Главная

В Луганской области предприятия бюджетной сферы имеют большую задолженность за потребленную электроэнергию. Кроме того, не разработан механизм погашения этого долга на законодательном уровне. Так как проблема долго не решается, ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») было вынуждено прекратить предоставление услуг предприятиям-должникам.

Первый заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Роман Власенко назвал подобные отключения шантажом. «Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день, шантажировать те организации, которые не имеют возможности решить этот вопрос своей подписью – не совсем конструктивная позиция. Тем более в такие морозы. Тем более в такой сложной ситуации, в которой находится Луганщина», – отметил он.

В то же время коммерческий директор «ЛЭО» Андрей Колосов, комментируя эти слова, заявил, что действия предприятия не являются шантажом и сослался на закон Украины об электроэнергетике. «Безоплатный отпуск электроэнергии запрещен. Мы лишь выполняем требования закона», – уточнил он.

Говоря о ситуации в «ЛЭО», Колосов сообщил, что предприятие с 1 февраля текущего года переходит на трехдневный режим работы. «Мы вынуждены в четверг и пятницу отправлять людей в безоплатные отпуска. 3 тысячи наших сотрудников окажутся в незавидной ситуации», – подчеркнул он.

По словам коммерческого директора «ЛЭО», сложилась сложная ситуация в отношении тех сотрудников предприятия, кто выехал с неподконтрольной территории и вынужден снимать квартиры, жить на зарплату и содержать семьи – на сегодняшний день стоит вопрос как им выживать. В компании также сложная ситуация, сложившаяся в связи с тем, что необходимо содержать и кормить тех людей, которые выехали с неподконтрольной украинской власти территории и живут сейчас в общежитии в лесу под Старобельском (Луганская обл.) – это порядка 80 человек, которые выехали семьями, вместе с детьми.

На предприятии в данный момент, как отметил он, нет ни топлива, ни провода, ни изолятора, ничего. «Мы действительно не понимаем, как долго еще сможем удерживать ситуацию в таких условиях, поставлять электроэнергию нашим клиентам…Никаких реальных шагов и действий со стороны правительства, с желанием разобраться, в этой ситуации нет. Мы писали сотни писем, предупреждали. Никому нет дела…Самый наш большой должник — на подконтрольной территории, Попаснянский водоканал — областное коммунальное предприятие 140 млн грн долга. Никакого света в конце туннеля», — заявил Колосов.

Кроме того, по словам Колосова, согласно имеющейся у него информации, в феврале изменений не предвидится. Поэтому отключения электричества будут продолжаться.

Напомним, ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) выполнило свое предупреждение и отключило от энергоснабжения здание городского совета в Северодонецке.

По материалам «ЛОТ»

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