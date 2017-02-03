Состав переговорщиков в Минске по версии Таруты: Тарута, Лукьянченко, Клеп, Звягильский. Главная

Донбасс должен говорить с Донбассом, поэтому группа переговорщиков в минском процессе должна состоять из представителей этого региона. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил внефракционный народный депутат, губернатор Донецкой области (со 2 марта по 10 октября 2014 года) Сергей Тарута.

«Минский формат не работает не только от того, что сегодня там не участвует Америка, а потому что, к сожалению, та группа, которая была сформирована президентом, абсолютно нерабочая.

Еще два года назад, когда эта группа была сформирована, я сказал, что она обречена на неуспех. С одной стороны – бывший президент, с другой – боевики, абсолютно несимметрично», – сказал он.

По его мнению, в состав группы могли войти многие, но «точно не Кучма». «Мы сразу же сделали несимметричный формат, подняли статус боевиков – это была большая ошибка. Поэтому естественно было нужно опустить на уровень ниже переговорщиков. В принципе, туда должен был войти Лукьянченко, мэр Донецка, за которого голосовало подавляющее большинство, туда мог бы войти Клеп (Евгений Клеп – последний легитимный мэр Горловки, – прим.), за него тоже проголосовало огромное количество горловчан. Возможно, и Звягильского, который давно для многих в Донбассе ассоциируется, как авторитетный человек», – считает политик.

Нардеп поясняет, что в состав группы необходимо было включить представителей Донбасса, «которые реально понимают, которые имели большую электоральную поддержку». «Я был готов войти для того, чтобы мы реально каждый день занимались достижением мира. А сегодня политическая группа собирается время от времени, и есть очень большие претензии от международных организаций, что минский процесс затягивается, в том числе и по вине Украины», – аргументировал экс-губернатор.

При наличии же в группе переговорщиков указанных персон встречи в Минске велись бы по-иному. «Подавляющее большинство, которое голосовало за этих людей, до сих пор живет там (на неподконтрольной территории, – прим.). Переговоры велись бы совершенно по-другому. Этот Захарченко, кто он там был, где-то занимался паркингом на каком-то рынке. Ему было бы очень сложно оппонировать к человеку, который получал большинство электоральной поддержки, и уровень которого гораздо выше», – высказал мнение Тарута.

При этом политик отметил, что перечисленные персоналии – не 100-процентрый вариант, могут быть разные конфигурации. «В ближайшее время я хочу анонсировать свой план, как я это вижу. Минская группа должна быть заинтересована кровью, желанием, потому что у них там остались и свои дома, и огромное количество родственников, и много связей. Конечно же, их каждую минуту волнует возвращение на ту территорию, которую мы должны вернуть. Естественно, кто больше всех заинтересован — те, кто там живет. Поэтому нужно было просто делегировать от администрации на уровне начальников отделов или того, кого выбрал бы президент, но совместно с Донбассом. Донбасс должен говорить с Донбассом. А так получается, с одной стороны, самозваные представители Донбасса, которые никогда не были представителями Донбасса, это маргинальные слои, которые ничего не понимают, с автоматами захватившие власть. С другой стороны, у нас нету симметрично представителей Донбасса», – резюмировал Тарута.

Читайте также: