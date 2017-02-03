Выводы Freedom House: Украина – частично свободная страна, Россия и Беларусь – не свободные страны. Главная

Согласно докладу Freedom House о свободе в мире «Свобода в мире – 2017», Украина признана частично свободной страной. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал директор представительства Freedom House в Украине Метью Шааф.

По данным Freedom House, оценка уровня гражданских свобод и политических прав в Украине осталась такая же. «По нашей системе, Украина — частично свободная страна, и она получает по 3 бала из 7 в двух сферах прав: политических и гражданских», – отметил он.

Организация сформулировала несколько главных выводов по ситуации в Украине. «Одна из главных тем – это политическая борьба и вопрос реформ. В отчете намечаются очень важные шаги в сторону реформирования разных сфер политики, экономики, что очень хорошо повлияло на страну и ее место в этом рейтинге. Были и вопросы, например, к выполнению требования украинского и международного сообщества расследовать и проводить судебные разбирательства о преступлениях, которые были совершены при Януковиче. Мы наблюдем минимальный прогресс в этой сфере», – подчеркнул он.

Как отметил Шааф, соблюдение Минских соглашений формально осталось, но в Freedom House прекрасно понимают, даже из происходящего в Авдеевке, что бои все-таки, к сожалению, продолжаются.

«Ситуации соблюдения политических и гражданских прав на неподконтрольных украинскому государству территориях тоже влияют на рейтинг страны и, конечно, на этой территории почти все права человека масштабно нарушаются», – сказал он.

В том числе, по его словам, также учитывалась в отчете и ситуация в Крыму, но несколько по-другому. «Мы отдельно оцениваем ситуацию в Крыму, потому что ситуация с соблюдением прав человека там – намного хуже, чем в других частях Украины, и мы понимаем, что Украина не может на это повлиять», – уточнил Шааф.

Если рассматривать мировые тренды с соблюдением прав и свобод, Украина вписывается в них. «Может быть, где-то косвенно, потому что в нашу глобальную оценку входит Россия и другие страны, и мы также наблюдаем в последнее время нехорошие тенденции в наших отчетах. Мы проводим эту оценку для 210 стран, и, в результате, в нашем отчете в этом году 67 стран пострадало от снижения политических прав и гражданских свобод, в то время, как в 36-ти лучших был замечен их подъем. Это самый худший результат в нашем отчете за последние 11 лет», – рассказал он.

Кроме того, решение Великобритании выйти из ЕС, коллапс итальянского правительства, некоторые шаги и решения в Польше, выигрыши ксенофобских и националистических партий в некоторых частях Европы, как считают в Freedom House, ставили под сомнение прочность альянсов европейских ценностей, которые сформировали институт глобальной демократии.

«Россия считается по нашей системе несвободной страной, как и Беларусь. Они имеют гораздо больше баллов, чем Украина, что по нашей системе значительно хуже. Такая ситуация там по понятным причинам: притесняется гражданское сообщество, нечестные выборы и так далее», – отметил директор представительства Freedom House в Украине.

«По сравнению с соседями, ситуация в Украине намного лучше, и, по нашему мнению, идет к лучшему, несмотря на то, что количество баллов не изменилось. Мы наблюдаем хорошие тенденции, очень важные реформы и ожидаем результат от этих реформ», – рассказал он.

В Freedom House заметили некоторые стратегические моменты с проведением выборов – в прошлом году был очень проблематичен тот факт, что людям, которые живут в Крыму, и на Донбассе, было очень сложно участвовать на выборах. «Это один из факторов, который повлиял на нашу оценку выборной системы в Украине. Но, я думаю, что для части этих вопросов есть решение и надеюсь, что уже в этом году для их решения будут приняты меры», – уточнил он.

Согласно отчету, к частично свободным странам, как Украина, принадлежит Мексика, которая сталкивается с подобными вопросами, а к свободным странам принадлежит большинство европейских стран, США, Канада, также такие страны есть в Африке и Азии.

Он выделил отдельно тенденции, которые могут повлиять на ситуацию в текущем 2017 году, в частности, это касается ситуации со СМИ в Украине. «Нас волнуют препятствия в работе журналистов, их притеснения и запугивания. Также нас беспокоят факты джинсы, вопросы влияния владельцев СМИ на редакционную политику. В течение года мы рассматриваем все эти вопросы и поднимаем их в обществе и среди политиков», – уточнил он.

«Одна из главных позитивных тенденций, по моему мнению, является сила журналистов. Они самые активные граждане в стране, они самые сильные, с точки зрения готовности страдать для улучшения своей страны. Мы видим, что несмотря на запугивания и препятствия их деятельности, они все-таки работают в очень опасных условиях, поэтому это очень хорошая тенденция», – подчеркнул Шааф.

Freedom House этом и в других отчетах отмечает и силу гражданского сообщества в Украине, что очень хорошо влияет на тенденцию развития демократических и гражданских свобод в стране.

«Одним из главных препятствий для эффективного управления в стране, что очень влияет на нашу оценку, является коррупция. Со стороны власти было принято много мер, чтобы избавится от коррупции: были реформы, изменения в законодательстве, и мы ожидаем результат. Я думаю, что то, что возникли электронные декларации – это очень важный прогресс. Думаю, что граждане стали понимать, какие люди, за которых они голосуют, и мы уже наблюдаем эффект этой реформы. Я думаю, когда мы увидим эффект и от других реформ, наша оценка ситуации в стране улучшится», – отметил Шааф.