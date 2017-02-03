20 жителей Авдеевки осваиваются в интернате для людей пожилого возраста под Добропольем (Фоторепортаж). Главная

20 человек из Авдеевского дома престарелых эвакуировали в Белицкий интернат, что находится в Добропольском районе Донетчины. Среди стариков двое не могут передвигаться самостоятельно. Люди признаются, было сложно, но постепенно осваиваются на новом месте. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Вывозили людей из прифронтового города в экстренном порядке. Напомним, 20 человек из дома престарелых Авдеевки эвакуированы 1 февраля.

«Каждый день выстрелы, бомбежки, кажется, что здание взлетает. Света не было, воды не было. В полседьмого разбудили и сказали: мигом собирайтесь, мы уезжаем. Автобус уже под крыльцо подкатился. И нас собирали, и мы уезжали», – вспоминает пенсионерка Валентина Чумак.

Дорога оказалась небезопасной. Окрестности Авдеевки обстреливает артиллерия, поэтому выбираться из города тоже было непросто.

«Страшно. Когда залпы, когда стреляют, – всегда страшно. По одну сторону ехали военные машины, а по другую – пушки. Мешали автобусу проезжать. Но проехали», – говорит переселенка из Донецка Надежда Голубова.

Она переехала в Авдеевку из неподконтрольного Донецка в 2014-м, теперь ей вновь пришлось преодолевать прифронтовую дорогу.

Надежда Голубова

Если бы снаряд не разрушил квартиру летом 2014-го, то он никуда бы не поехал, признается авдеевец Сергей Сорока. За два года у мужчины это уже вторая эвакуация из родного города.

«Моя квартира разбомблена, и, если бы она была целая, то бы никуда б не поехал. А теперь уже привык, что есть временно моя койка – и все. Это уже хорошо», – рассказывает Сорока.

Сергей Сорока

Сейчас с вынужденными мигрантами работают психологи. Специалисты говорят, что пережить страхи старикам будет непросто. Многим обстрелы снятся по ночам.

«У них фобии различного рода, и, конечно, они слышат до сих пор отзвуки разрывов. У них общее состояние эмоциональной нестабильности, слезы, агрессия. Людей сложно убедить, что так получилось, что они ни в чем не виноваты. Очень важно поговорить, подержать за руку. Иногда помогает даже самое элементарное: тот же теплый чай, это очень согревает обстановку», – рассказывает психолог Белицкого интерната для людей пожилого возраста Анжела Бойко.

Анжела Бойко

В Белицком интернате новые постояльцы уже постепенно осваиваются. Играют с новыми соседями в шахматы.

Кое-кто осваивает музыкальные инструменты. Здесь работает клуб художественной самодеятельности.

Руководство интерната обещает предоставить новичкам нормальное питание, медицинский уход, обслуживание и даже занятия лечебно-оздоровительной физкультурой. Более того, все организационные проблемы, связанные с социальными выплатами, администрация берет на себя.

«Эти люди будут здесь на полном государственном обеспечении. У нас четырехразовое питание, мы полностью их одели. Прописываем их по нашему адресу. Документы передали в Пенсионный фонд. Поэтому у них будут пенсии», – говорит директор Белицкого интерната для людей пожилого возраста Екатерина Коцарь.

Правда, постояльцам интерната достанется лишь четверть их пенсий. Остальное уйдет на оплату проживания, еду и коммунальные услуги. Статуса переселенцев у них не будет, а значит и соответствующих выплат – тоже.

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