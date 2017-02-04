За неделю в Украине от гриппа умерли 3 человека. Главная

За период с 23 по 29 января (4-я неделя) в Украине зафиксировали 3 смерти от гриппа. Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций ГУ «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

В Украине за 4 неделю (23.01.2017-29.01.2017) гриппом и ОРВИ заболело 181 729 человек, из них 62,4% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 426,7 на 100 тыс. населения, что на 4,5% меньше прошлой неделе.

Сообщается, что чаще всего в медицинской помощи в условиях стационара нуждаются дети до 4 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 700,9, наименьший – в Тернопольской областях – 301,1 на 100 тыс. населения.

Только в Волынской области на 4-й неделе 2017 года эпидпорог превышен на 22%.

На 4-й неделе было зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа, из них: в Кировоградской области – 2 случая и в Сумской области – 1 случай.