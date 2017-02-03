Депутаты не захотели повесить в Верховной Раде самый большой вышитый флаг Украины (Фото). Главная

Рекордный флаг жительницы Бахмута (Донецкая обл.) Ангелины Шостак сейчас украшает Бахмутский городской совет. На флаге – вышитая цитата ст. 5 Конституции Украины: «... единственным источником власти в Украине является народ». Об этом сообщает телеканал «ДоТБ».

«Этими словами я хотела подчеркнуть важность того, что народные избранники имеют делегированные права от украинцев. Депутаты должны работать для людей и страны», – рассказала Шостак.

Этот флаг еще летом она лично возила в Верховную Раду, представила его в пресс-поинте, депутаты обещали содействие в размещении. Тогда же в Украинском Доме семья Шостак получила диплом о том, что это самый большой вышитый флаг Украины – размером 4,5х3 м.

Впоследствии жительница Бахмута писала обращения в регламентный комитет ВР, чтобы позволили повесить флаг в Раде. Народные избранники отклонили эту просьбу. Флаг прислали домой по почте.

Недавно рекордный сине-желтый флаг был размещен в фойе Бахмутского городского совета.

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