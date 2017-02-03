Как и куда можно выехать из Авдеевки: ответы на главные вопросы. Главная

Журналисты собрали ответы на основные вопросы по эвакуации жителей Авдеевки.

Кто может выехать из города?

Сейчас массовой эвакуации жителей Авдеевки не проводится, однако все желающие могут без проблем покинуть город.

Как уехать?

Уехать можно как самостоятельно (например, собственным транспортом), так и организованно (автобусами). Для организованного выезда необходимо обратиться в Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Авдеевке, который расположен на городском стадионе. Также можно позвонить: 06236-3-15-44 или 095-215-10-03. Кроме этого, круглосуточно работает «горячая линия» службы спасения «101». Если человек выехал самостоятельно, он может обратиться в любой исполком или райгосадминистрацию в Донецкой области. Там будет оказана помощь.

Где я буду жить, когда уеду из города?

Если жителям Авдеевки, что уехали из города, негде жить (родные, знакомые и т. д.), то принимающие города Донецкой области разместят их на базах отдыха, в санаториях, интернатах и ​других пригодных для проживания учреждениях. Сейчас люди проживают в Святогорске. К приему готовы Краматорск, Мариуполь и другие населенные пункты.

На каких условиях можно будет там жить? Нужно будет за что-то платить?

Проживание и питание эвакуированных жителей Авдеевки бесплатное.

Как долго можно будет там жить?

На сегодня срок проживания не определен, но, пока будет необходимость, люди смогут жить там, где их разместят.

Могут ли родители вывезти из города детей, а сами остаться?

Да, для этого необходимо обратиться в Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Авдеевке. Детей организованно вывезут в один из оздоровительных лагерей региона или в санаторной школы, где будет обеспечено обучение. Все это бесплатно. Также возможен вывоз и размещение в специализированных учреждениях области детей дошкольного возраста.

Что будет с имуществом и жильем, которые остались в Авдеевке?

Усиленные подразделения Национальной полиции и военные круглосуточно патрулируют город, чтобы не было мародерства.

По материалам: телеканал «ДоТБ», радио «Голос Донбасса»

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