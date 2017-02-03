Славянская теплоэлектростанция на грани остановки. Главная

Славянская теплоэлектростанция, что в Николаевке (Донецкая обл.), вынуждена перейти в экономный режим работы. Как рассказал директор СлавТЭС Валерий Черепий, из-за блокады железной дороги на Донбассе предприятие больше не получает уголь. Об этом сообщает телеканал «ДоТБ».

При этом, как отмечают на Славянской ТЭС, все поставщики топлива зарегистрированы на территории Украины.

Если ситуация не нормализуется в ближайшее время, предприятие не сможет производить электроэнергию, а вместе с тем и отапливать жилые дома Николаевки, где проживают более 15 тыс. человек.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.

26 января прокуратура Луганской области заявила, что открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, 5 февраля остановится Славянская ТЭЦ, 27 февраля – Луганская ТЭЦ.

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