В Мариуполе взялись за МАФы: торговцы должны заменить свои павильоны на утвержденные новые варианты (Видео). Главная

В Мариуполе малые архитектурные формы торговли (МАФы) должны соответствовать архетипам и размещаться только в установленных местах. Такое решение местные власти приняли еще в конце сентября прошлого года и оформили в соответствующем Положении о правилах размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности. Сейчас же начался непосредственный процесс смены «дизайна» торговых павильонов.

МАФы долгое время в городе устанавливались без определенной системы. Большинство таких торговых точек имеют неприглядный вид – взгляд сразу натыкается на обшарпанную краску, треснувший пластик и обилие наклеенных друг на друга рекламных листовок. Кроме того, заслоняют обзор автомобилистам и мешают пешеходам.

«Прохода нет пешеходам. Должна быть эстетика», – отмечают жители.

«Все нужные места уже выбраны в городе. То есть ставят, где удобно. Лично мне не мешает», – рассказывают мариупольчане.

«Фасад наш портит», – считают они.

«Люди идут на работу, мимоходом кто-то заходит и покупает. А так, для красоты, конечно, мешают», – прозвучала точка зрения.

«На мой взгляд, не мешают совершенно, вполне нормально. Их ещё если разрисовать всякой ерундой, вообще будет супер», – есть альтернативное мнение.

«Когда-то, в какое-то время кто-то и выдал людям землю, дал человеку разрешение на строительство, человек построил и имеет все разрешения, имеет право собственности и теперь эти решения на снос объекта мы можем получить только через суд. Я не могу сесть на бульдозер с каким-нибудь популистическим флагом и поехать сносить этот объект, потому что я нарушу закон», – заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

С целью создания единого архетипа и разработки комплексной схемы мест, в которых можно установить свой павильон (МАФ), привлекли сотрудников научно-исследовательского института.

Теперь владельцам МАФов необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг – там они смогут выбрать новый внешний вид павильона и место его установки. Подача самого заявления и выдача паспорта-привязки осуществляется бесплатно. А установить новую торговую точку и демонтировать старую предприниматели должны собственными силами.

«Они все обследованы, их в Центральном районе более 220 штук. Они разделены на 3 группы. Первая группа – это те объекты, которые стоят с разрешительными документами. То есть, есть земля, есть право собственности на объект, но не соответствует архетипу. С предпринимателями будет вестись работа, довольно-таки лояльная. Потому что люди стоят со всеми документами, а раньше не было таких требований», – рассказал начальник инспекции по благоустройству Мариуполя Сергей Марчук.

В две другие группы входят предприниматели, у которых не хватает документов либо их нет вовсе. Им тоже необходимо будет в установленный срок оформить все бумаги и выбрать новый архетип. В противном случае торговые точки будут принудительно демонтированы. Сейчас такая работа ведется с владельцами МАФов Центрального района. На очереди – остальные районы города.

Источник: ТРКК «Сигма»