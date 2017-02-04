В Мариуполе чтобы согреть школьников, их перемещают из класса в класс (Видео). Главная

В Мариуполе специалисты Департамента образования ежедневно проверяют все школы, лицеи и гимназии по двум показаниям: температурный режим и посещаемость учащихся.

«Сколько бы нас не предупреждали, о какой бы профилактике мы не говорили, но, если мы с вами не будем беречь себя сами, если не будем тепло одеваться, естественно, никто нам не поможет», – обратилась к учащимся преподаватель школы специализированной школы №3 Мариуполя Татьяна Владимировна.

У нее на уроке 8-А класс. Кабинет находится на солнечной стороне, поэтому в классе 20 градусов тепла. Но не всегда в школе так тепло. Бывает, что температура опускается, но учащиеся к такому повороту событий готовы.

«Жилетки надеваю, куртку разрешают надевать, если уж совсем холодно», – рассказывают школьники.

«Под низ маечку тепленькую, несколько слоев одежды, чтобы не замерзать», – делятся секретами старшеклассницы.

По словам начальника отдела общего и среднего образования Департамента образования Инны Дарменко, на 1 февраля в учебных заведениях Мариуполя отсутствуют 16% детей, из них половина заболела ОРЗ. «Это (16%, – прим.) не является порогом для того, чтобы закрыть школы на карантин. Дети ходят в более теплой одежде в школе. Конечно, сейчас не так придерживаемся формы, не применяем правило сменной обуви», – отметила она.

Норма температуры в школе – +18 градусов. Но есть классы, где до этого показателя не дотягивают.

Как рассказала Дарменко, проблему температурного показателя также решают с помощью перемещения детей по учебным классам. «Есть южные стороны школы, есть восточные. Если северная сторона, например, то детей переводят на южную сторону, чтобы кабинеты были потеплее», – пояснила она.

Специалисты рекомендуют побольше двигаться, теплее одеваться и пить горячий чай чтобы не переохлаждаться. При этом отмечают, если ребенок приболел – его лучше оставить дома до полного выздоровления.

Источник: ТРКК «Сигма»