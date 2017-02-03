Интернет-провайдеры в Мариуполе подняли цены на услуги. Главная

С 1 февраля жители Мариуполя (Донецкая обл.) будут больше платить за интернет и кабельное телевидение. Украинские провайдеры подняли стоимость предоставляемых услуг более чем на 15%.
Сейчас свою жизнь без интернета могут представить разве что жители преклонного возраста, хотя и они в последнее время активно изучают гаджеты и осваивают работу на компьютере. Некоторые мариупольцы будут вынуждены лишить себя удовольствия проводить время на просторах всемирной паутины, поскольку с сегодняшнего дня цены на услуги интернет-провайдеров выросли на 15-20%.
Интернет-провайдеры уверяют, что поднятие тарифов – это вынужденная мера, на которую нужно было решиться гораздо раньше.
«В последнее время себестоимость услуг интернета и телевидения поднялась значительно. По некоторым направлениям подорожание произошло в разы. Для примера, телевизионные каналы некоторые подняли цены в 20-25 раз. Общенациональные каналы, которые ранее были бесплатными и обязательными для показа, для интернет-провайдеров теперь платные с 1 января», – рассказывает директор компании интернет-провайдера Евгений Капканец.
Последний раз цены на интернет выросли в марте 2015 года. Провайдеры утверждают, что сегодняшнее повышение стоимости на 15-20% процентов – минимальное, и не должно сильно ударить по карману мариупольцев.
«В основном тарифная сетка подорожала на 20%. Это то минимальное значение, на которое мы вынуждены поднять тарифный план, чтобы в дальнейшем компании могли нормально функционировать», – отмечает Капканец.
Очередного повышения услуг интернет-провайдеров в этом году не планируется, но, к сожалению, и не гарантируется.
Источник: Мариупольское ТВ
Читайте также:
- Перевозчиков, повышающих тарифы, будем лишать лицензии, – министр Розенко
- В Волновахе повысили стоимость проезда в межгородских маршрутках
- В Мариуполе проезд в маршрутках подорожает до 5-6 грн
- В Константиновке перевозчики просят поднять тариф. Власть будет думать
- В Бахмуте поднимают стоимость проезда
- Гройсман о снижении цен на лекарства: Сказали спекулянтам – не будете зарабатывать на том, что вы монополисты
- В Покровске и Мирнограде подорожал проезд на пригородных рейсах
Комментарии