Интернет-провайдеры в Мариуполе подняли цены на услуги. Главная

С 1 февраля жители Мариуполя (Донецкая обл.) будут больше платить за интернет и кабельное телевидение. Украинские провайдеры подняли стоимость предоставляемых услуг более чем на 15%.

Сейчас свою жизнь без интернета могут представить разве что жители преклонного возраста, хотя и они в последнее время активно изучают гаджеты и осваивают работу на компьютере. Некоторые мариупольцы будут вынуждены лишить себя удовольствия проводить время на просторах всемирной паутины, поскольку с сегодняшнего дня цены на услуги интернет-провайдеров выросли на 15-20%.

Интернет-провайдеры уверяют, что поднятие тарифов – это вынужденная мера, на которую нужно было решиться гораздо раньше.

«В последнее время себестоимость услуг интернета и телевидения поднялась значительно. По некоторым направлениям подорожание произошло в разы. Для примера, телевизионные каналы некоторые подняли цены в 20-25 раз. Общенациональные каналы, которые ранее были бесплатными и обязательными для показа, для интернет-провайдеров теперь платные с 1 января», – рассказывает директор компании интернет-провайдера Евгений Капканец.

Последний раз цены на интернет выросли в марте 2015 года. Провайдеры утверждают, что сегодняшнее повышение стоимости на 15-20% процентов – минимальное, и не должно сильно ударить по карману мариупольцев.

«В основном тарифная сетка подорожала на 20%. Это то минимальное значение, на которое мы вынуждены поднять тарифный план, чтобы в дальнейшем компании могли нормально функционировать», – отмечает Капканец.

Очередного повышения услуг интернет-провайдеров в этом году не планируется, но, к сожалению, и не гарантируется.

Источник: Мариупольское ТВ

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