Ситуация в пунктах пропуска 3 февраля. Главная

Сегодня утром, 3 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 16,9 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4365 человек и 730 транспортных средств;

«Марьинка» – 4145 человек и 945 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3345 человек и 755 транспортных средств;

«Гнутово» – 2255 человек и 560 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 2800 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 50/100;

«Марьинка» – 100/150;

«Новотроицкое» – 0/20;

«Гнутово» – 80/30.

Фото: joinfo.ua