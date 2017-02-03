Ситуация в пунктах пропуска 3 февраля. Главная

Сегодня утром, 3 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 16,9 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:
- «Майорское» – 4365 человек и 730 транспортных средств;
- «Марьинка» – 4145 человек и 945 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 3345 человек и 755 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2255 человек и 560 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 2800 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 50/100;
- «Марьинка» – 100/150;
- «Новотроицкое» – 0/20;
- «Гнутово» – 80/30.
Фото: joinfo.ua
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