Ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 3 февраля. Главная

По информации отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области в результате обстрелов в Авдеевке за сутки погибли 2 человека:

Сотрудник ГСЧС, 1992 года рождения – скончался от осколочного ранения головы.

Женщина 1980 года рождения – повреждение сонной артерии.

Еще 2 человека получили ранения:

Начальник ГСЧС г. Авдеевки, 1972 года рождения. С ранением брюшной полости мужчина находится в реанимации больницы г. Покровска.

Гражданин Великобритании, 1983 года рождения, фотокорреспондент. Мужчина получил осколочное ранение лица.

В полиции отметили, что люди пострадали во время целенаправленного артудара представителей НВФ по гуманитарным пунктам в районе школы №2.

Повреждения получили 24 частных дома и 2 многоэтажки.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы. По фактам артударов открыты уголовные производства по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

В городе установлены 2 палатки полиции, где можно получить необходимую помощь, согреться, выпить чаю и зарядить телефоны. Одна палатка расположена у Авдеевского отделения полиции, вторая – в старой части города по ул. Соборной.

В полиции также сообщили, что с 29 января по настоящее время незаконными вооруженными формированиями совершено 64 обстрела Авдеевки и его окрестностей из РСЗО «Град», САУ калибром 122 и 152 мм, танков, минометов.

Погибли 3 мирных жителя (мужчина и 2 женщины), ранены 9 мирных жителей, из них 7 мужчин, 2 женщины.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования