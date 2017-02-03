В Славянске дорожает вывоз мусора. Главная

Пресс-служба горсовета Славянска (Донецкая обл.) опубликовала объявление о намерении повысить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов для населения.

Сейчас в Славянске тариф составляет 7,59 грн для жителей благоустроенных многоквартирных домов и 8,05 грн для владельцев частных домов.

Это значительно ниже, чем в других городах области. Например, в Доброполье с одного человека, проживающего в благоустроенной многоэтажке, за вывоз мусора берут 10,58 грн, а с проживающего в неблагоустроенном двухэтажном многоквартирном доме (с удобствами во дворе) 12,03 грн. Поскольку к Доброполью газопровод так и не был подведен, жители частного сектора отапливают дома углем, следовательно, зола составляет большую часть отходов, особенно зимой. Поэтому и платят добропольчане значительно больше, 15,02 грн с человека.

Коммунальное предприятие, которое занимается вывозом мусора в Славянске, аргументирует повышение тарифов возросшей в два и более раза ценой на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, запасные части для автомобилей с момента последнего повышения тарифов на вывоз ТБО в июле 2011 года.

Также с января 2017 года мусор из Славянска вывозится на полигон в Краматорске, поэтому расстояние увеличилось в два раза.

Руководство КП предлагает сделать тарифы такими: 10,92 грн с человека для жителей многоэтажек и 11,58 грн для проживающих в частном секторе. Ранее предлагалось повысить тариф до 13 и до 16 грн.

Источник: Знамя индустрии

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