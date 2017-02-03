Сводка из зоны АТО за 2 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 114 раз открывал огонь по украинским позициям, 4 украинских военнослужащих погибли, 17 – получили ранения. Об этом утром 3 февраля сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии противник обстрелял Новозвановку, а из минометов – Крымское и Сизое, из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.

На мариупольском направлении по позициям сил АТО в районе Широкино, Новогригорьевки и Староигнатьевки огонь вели РСЗО БМ-21 «Град». 122-миллиметровая артиллерия, 120 и 82-миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному противник вел огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям сил АТО у Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы.

На донецком направлении противник вел огонь по позициям сил АТО из РСЗО БМ-21 «Град» в районе Авдеевки, Каменки и Опытного, обстреляны также Пески. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому стреляла 122-миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Песках стреляли минометы различных калибров.

В «ДНР» заявляют, что «с 18:00 до 02:00 украинская сторона выпустила 1268 снарядов РСЗО, крупнокалиберных артиллерийских, танковых снарядов, мин разного калибра по всей территории Донецка, окраинам Ясиноватой, поселкам Зайцево и Гольмовский под Горловкой, селам Белая Каменка, Новомарьевка Тельмановского района, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Безыменное Новоазовского района. С позиций противника было выпущено несколько сотен боеприпасов из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия».

Кроме того, по данным «ДНР», «украинские военные более шести часов вели обстрел Тельмановского района в результате чего поврежден дом, перебиты линии электропередачи в селах Красный Октябрь и Первомайское, без электроснабжения остались около 300 человек». В Тельманово было зафиксировано попадание снаряда, полностью уничтожена веранда и разбиты стекла дома. Также украинские военные с раннего утра ведут массированный обстрел села Ленинского Новоазовского района, были зафиксированы повреждения трех домов. Оранжереи Донецкого ботанического сада получили значительные повреждения в результате ночного обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских силовиков».

Также в «ДНР» сообщают, что «двое мирных жителей Донецка погибли, еще 13 получили ранения, в том числе двое детей возрастом до 10 лет. Имеются повреждения в частном секторе, а также в Киевском районе Донецка, который подвергся обстрелу из РСЗО «Град»: повреждены как минимум восемь домов и две школы».

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Калиновка шесть раз подвергся обстрелу, применялись арторудия калибрами 122 мм, 120 мм и минометы калибром 82 мм, автоматические станковые гранатометы АГС. Киевские силовики четыре раза обстреляли район села Калиново, огонь велся из арторудий калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм. Район Славяносербска обстрелян из минометов калибром 120 мм».